شمارش 240 هزار پرنده زمستان گذر در خوزستان/ عقاب قزاقستان در شوش

احمدرضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: 240 هزار و 476 قطعه پرنده زمستان گذر در سرشماری امسال در تالاب ها و آبگیرهای خوزستان سرشماری شده اند که در مقایسه با سال گذشته افزایش حدود 90 درصدی را نشان می دهد.

به گفته وی، در سرشماری سال گذشته 137 هزار و 992 پرنده شمارش شده بود.

لاهیجان زاده با اشاره به موسم سرشماری پرندگان مهاجر در جهان که از نیمه دی ماه تا دوم بهمن ماه انجام می شود، اظهار کرد: بیشترین تراکم پرندگان در تالاب بین المللی شادگان و بیشترین تنوع نیز در تالاب بامدژ دیده شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه 66 گونه پرنده در تالاب بامدژ شناسایی شده است، درباره آمار پرندگان مهاجر در تالاب های اصلی استان گفت: در تالاب بین المللی شادگان 67 هزار و 962 قطعه، در تالاب بامدژ 43 هزار و 491 قطعه، در تالاب هورالعظیم 17 هزار و 39 قطعه، در تالاب میانگران 17 هزار و 821 پرنده مابقی نیز در سایر آبگیرها شناسایی شده اند.

وی اضافه کرد: در سرشماری سال گذشته در هورالعظیم 14 هزار قطعه پرنده شناسایی شدند که آمار امسال افزایش نشان می دهد. البته تعداد پرندگان در این تالاب بسیار بیش از آمار اعلام شده به نظر می رسد اما به دلیل نامناسب بودن شرایط جوی و مه آلود بودن هوا و محدود بودن زمان سرشماری فقط این تعداد شمارش شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین از مشاهده گونه های نادر در تالاب های استان خبر داد و گفت: اردک مرمری در تالاب های هورالعظیم و شادگان؛ پلیکان پاخاکستری در بندرامام؛ پلیکان سفید، اردک تاجدار، اردک بلوطی و غول حواصیل در هورالعظیم و درنا (به تعداد کم) در میانگران از جمله گونه های نادری بودند که شمارش شدند.

وی افزود: شمارش سه هزار و 200 قطعه اردک مرمری در شادگان بسیار جالب توجه و خوشحالی بوده که نشانه اضافه شدن این گونه است.

لاهیجچان زاده مشاهده پرنده در تالاب های «الله اکبر» در روستای «ام الدبس» که امسال آبدار شده اند و استخرهای نمکی سربندر را از نکات قابل توجه سرشماری امسال عنوان کرد.

وی اظهار کرد: اخیرا نیز لاشه یک عقاب در منطقه شوش پیدا شده که در قزاقستان پلاک گذاری شده است. بر اساس کنوانسیون بین المللی این عقاب به تهران و سپس به محل پلاک گذاری برای تکمیل تحقیقات ارسال می شود.

لاهیجان زاده در ادامه با اشاره به اینکه حدود 25 درصد از مساحت تالاب های کشور در خوزستان قرار دارند، گفت: این مساحت بیشترین درصد در میان استان های کشور است. از سوی دیگر تالاب های خوزستان ویژگی های منحصر به فردی دارند. به طور مثال هورالعظیم جزو آخرین بازمانده های تالاب های بین النهرین است و شادگان و خوریات جزو معدود تالاب های متصل به دریاست.

وی افزود: پرندگان زمستان گذر در مسیر مهاجرت خود از سیبری و آسیای میانه به سمت جنوب در چند ایستگاه توقف می کنند که حاشیه دریای خزر، تالاب های مرکز کشور و تالاب های خوزستان، بوشهر و هرمزگان به عنوان جنوبی ترین نقطه مهم ترین ایستگاه های آنها به شمار می روند.