سرمربی گری تیم ملی امید را بدون دستمزد پذیرفتم/ طاق بستان نماد تمدن ایران است

سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس درخواست هیات فوتبال استان کرمانشاه برای حضور در کلاس یک روزه مربیگری به کرمانشاه آمدم، همچنین از نزدیک سطح فنی فوتسالیست های زیر 21 سال کرمانشاهی را مشاهده کردم، در مجموع اطلاعات خیلی خوبی در مورد سطح فوتبال این استان به دست آوردم.

وی گفت: طاق بستان نماد هنر و تاریخ ایران است. وقتی به این اثر تاریخی نگاه می کردم فهمیدم که این نقطه از ایران دارای قدمت زیادی از نظر تاریخی و هنر است و به همین دلیل کرمانشاه را دوست دارم.

خسوس کاندلاس در پاسخ به این سوال که آیا مدت زمان کلاس توجیهی مربیان فوتسال قابل قبول است، گفت: به هرحال طی یک روز نمی توان تمام اطلاعات روز فوتسال را به مربیان انتقال داد اما به نظرم برگزاری این کلاس خیلی مفید بود.

سطح مربیان فوتسال ایران قابل قبول است

کاندلاس در مورد سطح مربیان فوتسال ایران گفت: فوتسال ایران هم از نظر بازیکن و هم مربی سرشار از استعداد است. البته باید به یک نکته توجه کرد آن هم توجه واهمیت دادن به فوتسال است. مربیان ایرانی باید دنبال تجارب جدید باشند چون دنیای فوتسال خیلی گسترده است.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران ادامه داد: ببینید من تنها نظاره گر تمرینات مربیان ایرانی بوده ام و از این نظر اعتقاد دارم که از سطح قابل قبولی برخوردار هستند، اما باید قبول کرد که یک مربی جدا از مسائل فنی در مسائل روزمره نیز باید حرفه ای باشد، به همین دلیل من نمی دانم که مربی پس از تمرین چه کاری را انجام می دهد، گفتم دنیای فوتسال خیلی بزرگ است و مربیان ایرانی باید دنبال تجارب جدید باشند.

فوتسالیست های ایرانی در کنار تکنیک باید تاکتیک پذیر هم باشند

کاندلاس با اشاره به سطح فنی فوتسالیست های ایرانی گفت: واقعا فوتسالیست های ایرانی از نظر تکنیکی قابل تحسین هستند، البته فوتسالیست در کنار تکنیک، حتما باید تاکتیک پذیر نیز باشند، اگر فوتسالیست های ایرانی این دو فاکتور را با هم داشته باشند به طور حتم فوتسال ایران بیشتر خواهد درخشید.

سرمربی تیم امید شدم اما پول اضافی نگرفتم

کاندلاس در پاسخ به این سوال که چرا علاقه مند است به صورت همزمان در چند تیم مربیگری کند، گفت: من نسبت به تعهدی که به فوتسال ایران دارم موظف هستم در همه رده ها به فوتسال ایران کمک کنم، هر چند در قرار دادم ذکر شده که تنها سرمربی تیم فوتسال بزرگسالان هستم اما من برای کمک کردن به فوتسال ایران هدایت تیم امید را پذیرفتم.

وی تصریح کرد: من در قبال سرمربیگری تیم ملی امید هیچگاه پول اضافی از فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال نخواستم، باز تکرار می کنم که برای کمک به فوتسال ایران آمده ام و دوست دارم تجربیاتم را در همه رده ها به اشتراک بگذارم.

کاندلاس در مورد آینده خود در تیم ملی فوتسال ایران گفت: آینده را نمی توانم پیش بینی کنم. من وقتی با کمیته فوتسال توافق کردم چشم انداز چهار ساله برای فوتسال ایران مطرح کردم و گفتم تیم را به مقام چهارم دنیا خواهم رساند. به هر حال تنها من نمی توانم که پاسخ این سوال را بدهم چون این یک معادله دو طرفه است و باید دید که آیا طرف مقابل مایل به ادامه همکاری است یا خیر.

نمی توانم به زور خودم را در تیم ملی نگه دارم

کاندلاس در مورد علاقه مندی طرفداران فوتسال برای ماندگاری اش در تیم ملی گفت: از اینکه هوداران و مردم ایران دوست دارند که من در تیم ملی فوتسال ایران باقی بمانم خیلی خوشحال هستم، اما باید با واقعیت کنار آمد که نمی توانم خودم را به زور در تیم ملی نگه دارم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران یادآور شد: خودم دوست دارم که کماکان در خدمت تیم ملی فوتسال ایران باشم اما مسئولین فدراسیون در این زمینه تصمیم گیرنده نهایی هستند.

شرایط اقتصادی در فوتسال ایران تاثیر منفی گذاشته است

کاندلاس که همراه با تیم های فوتسال اسپانیا 2 بار قهرمان رقابت های باشگاه های اروپا شده است در خصوص سطح فنی رقابت های لیگ برتر فوتسال ایران گفت: لیگ برتر فوتسال ایران را باید در تمام جوانب مورد بررسی قرار داد، یکی از موضوعاتی که در فوتبال ایران خیلی موثر واقع شده وضع اقتصادی باشگاه ها است که این مسئله تاثیر منفی در لیگ فوتسال ایران گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه زمان لیگ برتر فوتسال ایران خلی طولانی است، تصریح کرد: متاسفانه فوتسال ایران در طول سال شاهد مسابقات متعدد و زیادی است که بازیکنان را خسته می کند، شما حساب کنید لیگ برتر، جام حذفی، جام رمضان، لیگ استانی در طول یکسال برگزار می شود آیا این مسابقات بازیکنان را خسته نمی کند؟

کاندلاس در پاسخ به این سوال که چرا همچون "کارلوس کی روش" سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مسائل لیگ دخالت نمی کند، گفت: من دوست ندارم در این زمینه دخالت کنم، فقط به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال ایران مایل هستم که در این مورد پیشنهاد کنم که تعداد و زمان مسابقات فوتسال را کاهش دهند.

آمده ام که فوتسال ایران را به یکی از قدرت های اصلی دنیا تبدیل کنم

کاندلاس در خصوص اینکه آیا فوتسال ایران می تواند همچون رقابت های جهانی سال 1992 جزو چهار تیم برتر جهان قرار بگیرد، گفت: من برای انجام این کار به ایران آمده ام در غیر اینصورت در اسپانیا می ماندم. البته شما به مقام چهارمی ایران در سال 1992 اشاره کردید اما توجه کنید در آن زمان کمتر از 50 فدراسیون فوتسال در دنیا وجود داشت اما اکنون این تعداد به 136 فدراسیون افزایش یافته، پس کار ما خیلی سخت تر شده است اما ایمان دارم که می توانیم دوباره این مقام را کسب کنیم.