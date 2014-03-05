همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران/ شهر اطلسی ها در انتظار مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، همدان تنها در آرامگاه بوعلی سینا، باباطاهر، گنجنامه و یا گنبدعلویان خلاصه نمی شود بلکه این دیار بناها و زیبایی های بسیاری دارد که بسیاری از آنها از چشم گردشگران دور مانده است.

اغلب مردم ایران، همدان را با نام هایی همچون ابن سینا، باباطاهر، عین القضات و سیدجمال الدین اسدآبادی می شناسند و یا با شنیدن نام همدان به یاد آثار باستانی و تمدن 3100 ساله آن می افتند که با بیان گزیده ای از این آثار میهمانان نوروزی رو به این دیار دعوت می کنیم.

آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا یا آرامگاه بوعلی سینا بنای یادبود شیخ‌الرئیس ابن سینا فیلسوف، دانشمند و طبیب مشهور ایرانی است که در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده‌است، بنای ابتدایی این آرامگاه در زمان قاجاریه ساخته شد ودر سال ۱۳۳۰ انجمن آثار ملی ایران به مناسبت هزارمین سالروز تولد ابوعلی سینا تصمیم به تجدید بنای آن گرفت.





آرامگاه باباطاهر عریان مربوط به دوره معاصر است و در همدان و در میدان باباطاهر واقع شده، باباطاهر كه حدوداً در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم می زیسته، از شعرا و عرفای بزرگ روزگار خویش است. او یكی از مشهورترین دو بیتی سرایان ایرانی است كه گذشت زمان نتوانسته دو بیتی های شور انگیزش را كه با لهجه لری سروده شده است از یادها بزداید. از بابا طاهر علاوه بر دوبیتی ها، آثار ادبی دیگری نیز به جا مانده است كه از آن جمله می توان به دو قطعه، چند غزل، مجموعه كلمات قصار عربی و كتابی به نام سرانجام اشاره کرد.

پیست اسکی الوند یا تاریک دره در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی جادهٔ گنجنامه در شهر همدان و در دامنه‌های کوه‌های الوند قرار گرفته‌است که دارای سه دستگاه تله اسکی است و در روزهای اسکی در خدمت علاقمندان این ورزش است. در حال حاضر این پیست دارای سالن غذاخوری، خوابگاه و سایر امکانات موردنیاز یک اجتماع حدود ۵۰۰ نفر را داراست.

حمام قلعه یکی از زیباترین حمام‌های استان همدان است که با معماری ایرانی اسلامی در همدان واقع شده است، حمام قدیمی قلعه معروف به حمام حاج محمد سعید در یکی از محله‌های قدیمی و اصیل همدان به نام محله قلعه یا قاشق تراشان واقع در خیابان شریعتی قرار گرفته‌است که هم اکنون به سفره خانه ای سنتی تبدیل شده و پذیرای گردشگران است.

باغ موزه دفاع مقدس همدان با بهره گیری از تکنولوژی‌های مدرن و با همکاری مهندسانی از کشور کره شمالی در یکی از نقاط خوش آب و هوای همدان واقع شده و محوطه بیرونی موزه علاوه بر مجموعه دیدنی‌های موزه، با تجهیزات نظامی، تندیس مقدس تعدادی از فرماندهان شهید، مجموعه‌های تفریحی مثل آب نما به گونه خاصی طراحی شده و در شب‌ها صحنه‌های بسیار نورانی و دلپذیری را برای بازدیدکنندگان ایجاد می‌کند.

طبیعت زیبای همدان نیز برای خود حال و هوایی دارد و بسیاری از گردشگران به نیت بهره مندی از هوای پاک به این دیار سفر می کنند چراکه بهره مندی آن از رودخانه های خروشان در فصل بارش بر زیبایی های خدادادی این منطقه افزوده و گردشگران را به خود فرامی خواند.

ورکانه روستایی در نزدیکی شهر همدان واقع در استان همدان ایران است که به عنوان نگین گردشگری روستایی این استان شهرت یافته است و با سنگ‌های لاشه که تمام‌ کوچه‌های آن را احاطه کرده‌اند زیر نورهای موضعی به رنگ قهوه‌ای سوخته در می‌‌آیند که تصاویر اروپای دوران رنسانس را یادآور می‌شود.

پیشینه روستای ورکانه به بیش از 400 سال می‌رسد و آنچه از تاریخ برمی‌آید اینکه نخستین و قدیمی‌ترین محله آن، محله درب مسجد است. زبان اهالی روستا فارسی ،لری و کردی است.

لالجین از مراکز عمده ساخت سفال و سرامیک ایران و جهان به شمار می‌رود و محصولات هنرمندان آن علاوه بر شهرهای دور و نزدیک ایران به بسیاری از کشورهای دیگر صادر می‌شود. سفالینه‌های ساخت لالجین بسیار متنوع است و انواع ظروف تزئینی و مصرفی را شامل می‌گردد.

مقبره استرمردخای بناي كوچكي است كه در همدان قرار داردو يكي از مراكز زيارتي يهوديان است، اين بنا ساختماني آجري است با دري سنگي كوتاه نزديك به يك متر كه در قرن 7 ساخته شده است.ديوارها پر از نوشته هاي عبري است و دو مقبره چوبي يكي متعلق به استر و ديگري متعلق به مردخاي در زير گنبد قرار دارد.





مسجد جامع همدان در نزديکى ميدان مرکزى شهر و در قسمت غربى خيابان اکباتان، در محدودهٔ راسته بازارهاى شهر قرار دارد. اين مسجد از بناهاى دورهٔ قاجاريه است و تاريخ شروع ساخت آن در قطار بندى جلوى ايوان بزرگ، سال ۱۲۵۳ ثبت شده است.

برج قربان یکی از آثار تاریخی قرون هفتم یا هشتم هجری قمری است که بین چهارباغ شهید مدنی و خیابان طالقانی، جنب دبیرستان ابن سینا همدان واقع شده و این بنا مدفن شیخ‌الاسلام حسن بن عطار حافظ ابوالعلاء همدانی و جمعی از امرای سلجوقی است.

یکی از مهم ترین بناهای تاریخی همدان بنایی چهار ضلعی به نام گنبد علویان و محل‌ آرامگاه‌ دو نفر از اعضای‌ خاندان‌ علویان‌ است‌ که در دوران مغول تزئین و مرمت شده است. این بنا به ‌اواخر دوران‌ سلجوقی‌ تعلق‌ دارد و داخل‌ گنبد گچبریهای‌ زیبا و فراوان‌ چشم هر بیننده ای را خیره می کند.