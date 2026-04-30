خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامی‌صفت: همدان، شهری کهن در دامنه‌های پرصلابت الوند، یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های تاریخ و طبیعت ایران است. این شهر که از نخستین کانون‌های تمدنی فلات ایران به‌شمار می‌رود، همچنان ردپای هزاران سال فرهنگ و زندگی را در کالبد خیابان‌ها، بازارها، محوطه‌های باستانی و حتی نسیم خنک بهاری‌اش حفظ کرده است. ورود به همدان، ورود به سرزمینی است که در آن طبیعت کوهستانی و تاریخ باشکوه در کنار هم تنفس می‌کنند؛ جایی که هوای اردیبهشتش همچون لمس لطیف نسیم کوهستان، جان تازه‌ای به مسافر می‌بخشد و چشم‌انداز برف‌نشسته‌ی الوند در پس‌زمینه‌ای از شکوفه‌ها، تصویری کم‌نظیر در ذهن ثبت می‌کند.

اقلیم همدان پیوندی بی‌نقص از تازگی و طراوت است. بهار در این شهر با عطر شکوفه‌ها و خنکای خوشایند آغاز می‌شود و چشمه‌ها و دره‌های دامنه الوند دوباره به جریان می‌افتند. روستاهای پیرامون، همچون دره مرادبیک و منطقه کوهستانی همانند گنجنامه و عباس‌آباد، در این فصل جلوه‌ای از طبیعت زنده و بکر ارائه می‌دهند.

الوند که در بخش زیادی از سال چارقد سپید برف را بر سر دارد، همواره تصویری شاخص در دورنمای شهر است؛ کوهی که نه‌تنها سیمای طبیعی همدان را شکل می‌دهد، بلکه روح کوهستانی شهر را نیز به همه‌جا می‌پراکند. شب‌های خنک تابستان، روزهای هزاررنگ پاییز و زمستان‌های سپیدپوش نیز هر یک تجربه‌ای متفاوت از این اقلیم کوهستانی فراهم می‌کنند.

همدان، شهری که تاریخ را زندگی می‌کند

در قلب همدان، نشانه‌هایی از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ ایران باستان چشم را به تأمل دعوت می‌کند. گنجنامه، با سنگ‌نوشته‌هایی متعلق به دوره هخامنشیان، در دامنه‌های الوند نه‌تنها یادگاری از داریوش و خشایارشا است، بلکه نقطه‌ای است که طبیعت و تاریخ در آغوش هم قرار گرفته‌اند. آبشار گنجنامه با صدای همیشه جاری خود، در کنار سنگ‌های حکاکی‌شده‌ای که قرن‌هاست استوار مانده‌اند، فضایی شکل داده که هم گردشگر طبیعت را شیفته می‌کند و هم علاقه‌مند تاریخ را.

در مرکز شهر، آرامگاه بوعلی سینا، حکیم و پزشک نامدار ایرانی، با معماری باشکوه و الهام‌گرفته از سنت‌ها و برج‌های کهن ایرانی، چون نشانه‌ای از خرد و دانش بر میدان وسیع و پررفت‌وآمد اطراف خود سایه افکنده است. این مجموعه، تنها آرامگاهی برای یک دانشمند نیست؛ بلکه محور فرهنگی شهر است و موزه و کتابخانه آن، علاقه‌مندان را به دنیای علم، فلسفه و تاریخ دعوت می‌کند. کمی دورتر، آرامگاه باباطاهر—عارف و شاعر نامدار دوبیتی‌های جاودان—در فضایی آرام و سرسبز قرار گرفته است. حال و هوای عرفانی این مکان، در کنار معماری چشم‌نواز و محوطه دلنشینش، تجربه‌ای آرام‌بخش و شاعرانه برای بازدیدکنندگان رقم می‌زند.

اما همدان فقط این دو آرامگاه نیست. محوطه باستانی هگمتانه با دیواره‌های خشتی و راهروهای تاریخی‌اش، یکی از درخشان‌ترین صفحات تاریخ کهن این دیار کهن است. قدم‌زدن در هگمتانه شبیه به تورق کتابی است که لایه‌لایه از دوره مادها تا دوره‌های بعدی را ورق می‌زند و هنوز با هر کاوش، بخشی از هویت دیرینه همدان را آشکار می‌کند.

طبیعت و زندگی در همدان

در کنار آثار تاریخی، چهره طبیعی همدان نیز از شگفتی‌های بی‌بدیل ایران است. غار علیصدر، به‌عنوان یکی از طولانی‌ترین غارهای آبی جهان، تجربه‌ای رازآلود و حیرت‌انگیز برای مسافران فراهم می‌کند. قایق‌سواری در مسیرهای روشن و خاموش تالارهای رسوبی، حس ورود به جهانی زیرزمینی و ناشناخته را ایجاد می‌کند که در هیچ نقطه دیگری از کشور و حتی می اغراق می‌توان گفت در دنیا نمونه مشابهی ندارد.

بازار سنتی همدان، با حجره‌های قدیمی و راسته‌های پی‌درپی، جایی است که زندگی روزمره، اقتصاد محلی و هنر صنایع‌دستی در کنار هم جریان دارد. بوی ادویه، چرم و شیرینی‌های محلی، همراه با همهمه گرم مردم، این بازار همدان را به یکی از دل‌انگیزترین بخش‌های سفر تبدیل می‌کند. اینجا می‌توان سوغات اصیل همدان را تهیه کرد اما اوج هنر این شهر را در جایی دیگر باید جست؛ در شهر جهانی سفال، لالجین. در کارگاه‌های کوچک و بزرگ لالجین، سفالگران با مهارت و عشق، گل را به طرح‌هایی بدیع بدل می‌کنند و این هنر، سال‌هاست که لالجین را به یکی از مهم‌ترین مراکز سفال‌گری خاورمیانه تبدیل کرده است.

در کنار این‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهری همچون ارم و تپه عباس‌آباد، فضاهایی مناسب برای خانواده‌ها فراهم می‌کنند؛ جایی برای استراحت، پیک‌نیک، عکاسی و لذت بردن از هوای پاک کوهستان؛ از جمله جذابیت‌های این مجموعه‌ها، چشم‌انداز وسیعی است که از بخش‌های مختلف شهر قابل مشاهده است.

همدان شهری است که تاریخ را زندگی می‌کند و طبیعت را در آغوش دارد. شهری که صدای آبشارهای الوند با آوای دوبیتی‌های باباطاهر در هم می‌آمیزد و شکوه اندیشه ابن‌سینا را در مرکز خود جاودانه نگاه داشته است. قدم‌زدن در این شهر، سفر میان لایه‌های فرهنگ، رنگ‌های طبیعت و روحیات مردم مهمان‌نواز آن است. همدان نه‌تنها مقصدی برای گردشگری، بلکه تجربه‌ای کامل از زیبایی، آگاهی و آرامش است؛ تجربه‌ای که در ذهن هر مسافر، تصویری پایدار و جذاب به جا می‌گذارد.