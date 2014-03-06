به گزارش خبرنگار مهر، خیران این بیمارستان اعلام می کنند که با گذشت 3 سال هنوز حتی یک ریال به عنوان اعتبار از سوی دولت به این بیمارستان تعلق نگرفته و آنها دیگر توان تکمیل این پروژه را ندارند و این در حالی است که در صورت جمع آوری کارگاه ساختمانی این پروژه، هزینه تجهیز دوباره آن چندین میلیارد می شود.

توسعه خدمات درمانی در مشهد با سالانه 25 میلیون زائر و جمعیتی رو به افزایش ضرورتی غیر قابل انکار است که باید مسئولان هرچه زودتر برای آن چاره اندیبشی کنند تا بیمارستانی که طی شش سال توانست مجوز بگیرد حالا در مسیرطولانی ساخت متوقف نشود.

20 میلیارد اعتبار برای تکمیل بیمارستان اکبر نیاز است

موسس بنیاد خیریه سرور با اشاره به پیشرفت 70 درصدی این بیمارستان می گوید: برای تکمیل این پروژه 20 میلیارد دیگر نیاز داریم.

کاظم علیزاده تصریح می کند: دولت قبل وعده اهدای 18 میلیارد تومان به این بنیاد برای تکمیل بیمارستان اکبر را داده بود که تاکنون حتی یک ریال هم به این بنیاد نرسیده است.

موسس بنیاد خیریه سرور به ضرورت ساخت این بیمارستان اشاره کرده و می گوید: در بیمارستان اطفال دکتر شیخ روزانه بیش از هزار کودک پذیرش می‌شوند و با این حجم پذیرش نمی‌توان خدمات مناسبی به بیماران ارائه داد لذا نیاز به ساخت یک بیمارستان تخصصی اطفال در کلان شهر مشهد وجود دارد.

خیران کمک کنند

علیزاده یادآور می شود: با تورم موجود در بازار و گرانی مصالح ساختمانی در حال حاضر برای اتمام این پروژه نیاز به کمک خیران است.

وی عنوان می کند: این بیمارستان در واقع یک سرمایه بزرگ برای شرق کشور است که می‌تواند جان کودکان بسیار زیادی را نجات دهد.

برای رفع معضل این بیمارستان کمیته‌ای از بنیاد سرور و دکتر شیخ و نماینده‌ شهرداری و شورای شهر ایجاد شود

همچنین کمال سروی‌ها رئیس شورای شهر مشهد در بازدید از بیمارستان تخصصی کودکان اکبر بیان می کند: بیمارستان دکتر شیخ خدمات بی‌بدیلی به مردم ارایه کرده و از استان های مجاور نیز برای درمان به این بیمارستان می آیند.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کرد تا کلینیک ها برای ارائه خدمات فعالیت کنند و صرفا به مسائل اقتصادی توجه نکنند می افزاید: برای رفع معضل این بیمارستان کمیته‌ای از بنیاد سرور و دکتر شیخ و نماینده‌ شهرداری و شورای شهر ایجاد تا با نگاه کار‌شناسی طرحی را به شورا ارایه کنند.

وی با بیان اینکه شورا کار خیریه ندارد اما راه برون رفت را پیگیری می‌کند؛ می افزاید: می‌توان از اعتباراتی که از سرمایه گذار برای پروژه‌های شهری کسب می‌شود در زمینه خدماتی و درمانی استفاده کرد.

سرویها همچنین مطرح می کند که باید اختصاص بودجه در نظر گرفته شده برای ساخت این بیمارستان که از ردیف‌های بودجه زیارت است یا جدیت پیگیری شود.

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مسیری که طولانی شده است

رئیس هیئت امناء بیمارستان فوق تخصصی اکبر در این زمینه تصریح می کند: بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر، طی شش سال مجوز ساخت دریافت کرد و به علت طولانی شدن مسیر دریافت پروانه هزینه ساخت از ۶ میلیارد به ۳۸ میلیارد افزایش یافت.

عبدالعلی خوارزمی ادامه می دهد: خیران این بیمارستان دیگر توان تکمیل پروژه را ندارند و در صورت جمع آوری کارگاه، هزینه تجهیز دوباره کارگاه چندین میلیارد می شود.

به گفته رئیس هیئت امناء بیمارستان فوق تخصصی اکبر شهرداری به بیمارستان دکتر شیخ کمک‌هایی کرده است اما اطفال نیاز به حمایت بیشتری دارند

کوتاهی دولت را خیران جبران کنند

خیران سازنده این بیمارستان یادآور می شوند که بر اساس تصمیم استانداری ۵ میلیارد از ردیف بودجه زیارت برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته شده اما این رقم تاکنون پرداخت نشده است.

درحالی که ضرورت ساخت این بیمارستان در کلان شهر مذهبی مشهد کاملا مشهود است تکمیل آن هنوز اندر خم یک کوچه مانده و به نظر می رسد این دستی است که در کوتاهی دولت، خیران سلامت باید آن را بگیرند.

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گزارش : زهره رنگ آمیز