مسافران روسيه با تمام توان به ميدان خواهند رفت/ جوادي ميهمان ويژه روسها

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پرويز عالي ضمن بیان این مطلب افزود: با وجود سفر طولانی و دوری راه، آزاد کاران جوانان کشورمان از شرایط بسیارخوبی برای حضور پرقدرت و درخشش در مسابقات جام دیمیریف روسیه برخوردار هستند.

وی ادامه داد: به هر حال با توجه به مسافت زياد و تاخیر در پروازها سرانجام اعضای تیم کشتی آزاد جوانان ایران به شهر یاکوتسک روسیه محل برگزاری مسابقات بین المللی جام دیمیریف رسیدند، اما با این وجود بچه ها به لحاظ روحی و روانی شرایط مطلوبی دارند و مشکل خاصی برای کشتی گرفتن در این مسابقات ندارند.

عالی تصریح کرد: تیم منتخب ایران در 7 وزن وبا 9 کشتی گیر در مسابقات جام دیمیریف به میدان خواهد رفت و بچه ها علاوه بر شرایط روحی مناسب به لحاظ جسمی و فنی نیز مشکل خاصی ندارند و آماده مبارزه با حریفان خود هستند.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان خاطرنشان کرد: در روز نخست این مسابقات که از صبح روز شنبه (17 اسفندماه) آغاز می شود خیراله قهرمانی،ایمان صادقی وکامران قاسم پور در اوزان 50،60 و 74 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند كه البته ما در وزن 96 کیلوگرم نماینده ای نخواهیم داشت.

گفتنی است رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام رومن ديميتريف در رده سنی جوانان روزهاي 17 و 18 اسفند ماه در شهر ياكوتسك روسيه برگزار مي‌شود.

جالب آنكه ابراهیم جوادی دارنده 4 مدال طلا جهان و یک برنز المپیک و از پيشكسوتان كشتي ايران که از حریفان اصلی رومن ديميتريف بوده، میهمان ویژه این مسابقات خواهد بود.