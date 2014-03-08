عدم رضایت از خدمات پرستاری بخش دولتی/ ضرورت حضور پرستاران در برنامه ریزی نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ميرزابيگي عصر شنبه در همایش تجلیل از پرستاران نمونه خراسان رضوی اظهار کرد: فعل مراقبت و پرستاري جايگاه خود را در سطوح مختلف جامعه حفظ نكرده است.

وی افزود:‌ در ابعاد مختلف پيشگيري، بازتواني و درمان در حوزه مراقبت و پرستاري نقص هايي وجود دارد.

ميرزا بيگي با اشاره به چالش هاي نظام سلامت ادامه داد:‌ حدود 150 مشكل و چالش در اين بخش شناسايي شده است كه حداقل مي توان به 25 مورد آن در يك بازه زماني مشخص چهار ساله پرداخت.

بيمارستان هاي غير دولتي نظارت مقتدري در مراقبت و پرستاري ندارند

وي با بيان اينكه بيمارستان هاي غير دولتي اگرچه فعال هستند ولي نظارت مقتدري در بخش مراقبت و پرستاري ندارند گفت:‌ در اين حوزه پر اهميت مباحث زيادي وجود دارد كه به بايد به آن رسيدگي شود.

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به اينكه شاهد گسترش مراكز خدمات پرستاري مختلفي در سطح استان هستيم افزود:‌ در اين مراكز خدمات پرستاري توسط افراد فاقد آگاهي و به صورت غير علمي ارائه مي شود.

وي با اشاره به پرستار نماهايي كه از عنوان پرستاري سوء استفاده مي كنند گفت:‌ حوزه پرستاري نيز مانند بقيه حوزه هاي سلامت بايد با برنامه مشخص پيش برود.

ميرزا بيگي با بيان اينكه بايد به مردمي كه مي خواهند از خدمات پرستاري غير دولتي استفاده كنند آگاهي هاي لازم را بدهيم افزود:‌ اين بخش ساماندهي مطلوبي ندارد.

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اظهار كرد: در بخش دولتي به دليل اينكه تيم پرستاري در برنامه ريزي هاي مربوط به نيازهاي سلامت با توجه به نيازهاي واقعي جامعه حضور ندارد، رضايت كافي را نمي بينيم.

وي با اشاره به رويكردهاي وزارت بهداشت در بخش پرستاري گفت:‌ وضع موجود داراي نواقصي است كه با افزوده شدن معاونت پرستاري به بدنه وزارت بهداشت و پيگيري مطالبات اين بخش مي توان در عرصه مهم مراقبت هاي پرستاري برنامه ريزي كرد.

ميرزا بيگي با بيان اينكه در بخش درمان، مراقبت هاي پرستاري بيشترين تأثير را دارد افزود:‌ در بعد خدمت و ارتباط با مردم، پرستاران بيش از ساير گروه هاي درماني با مردم در تماس هستند.

رضايتمندي بيماران

وي با اشاره به اهميت افزايش اميد در بيماران گفت:‌ موفقيت پرستاران در بخش درمان مراقبت تأثير زيادي بر سطح رضايتمندي بيماران دارد.

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأكيد بر چاره انديشي براي رفع كمبود نيروي پرستار در كوتاه مدت و دراز مدت افزود:‌ برنامه ريزي براي متناسب سازي آموزش هاي باليني و بهبود مستمر خدمات پرستاري از جمله مأموريت هاي ابلاغي وزارت بهداشت به معاونت پرستاري است.

ميرزا بيگي با اشاره به اهتمام به نظارت بر مراقبت و پرستاري بخش خصوصي و غير دولتي علاوه بر بخش هاي دولتي گفت:‌ اين اهتمام به بستر سازي براي استفاده از فن آوري هاي روز در حرفه پرستاري نيز بايد وجود داشته باشد.

وي با بيان اهميت رسيدگي به پرستاران افزود:‌ اين رسيدگي به كاركنان خدمت گزار اين بخش در تمام ابعاد زندگي به خصوص ابعاد معيشتي بايد وجود داشته باشد.

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به اينكه نحوه برنامه ريزي در بخش پرستاري بايد با استفاده از تفكر و خرد جمعي نخبگان پرستاري كشور باشد، تشكيل كميته 25 نفره برنامه ريزي براي برنامه هاي اولويت دار با مشاركت و قطب بندي دانشكده ها را از جمله فعاليت هاي معاونت پرستاري دانست.

نشست رؤساي انجمن ها و گروه هاي علمي اقتصادي، سياسي و اجتماعي پرستاران

وي با اشاره به برگزاری نشست رؤساي انجمن ها و گروه هاي علمي اقتصادي، سياسي و اجتماعي پرستاران و كانون بازنشستگان گفت: برگزاري‌ اين نشست ها هر شش ماه يك بار به صورت مداوم ادامه دارد و كارگروه هاي تخصصي نيز در اين رابطه تشكيل شده است.

وي با بيان فراخوان برنامه پيرامون هشت هدف كلي افزود:‌ تاكنون 168 برنامه وصول شده است كه حدود 25 برنامه در مدت چهار سال آينده اجرايي خواهد شد.

ميرزا بيگي با اشاره به اينكه ظرفيت هاي موجود در دانشكده هاي پرستاري را بايد تغيير داد گفت:‌ براي رفع كمبود در اين بخش مي توان از ظرفيت هاي غير دولتي نيز استفاده كرد.

وي با بيان استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين به صورت موقت و داوطلبانه افزود:‌ بايد مراكز ارائه مراقبت پرستاري در منزل را گسترش داد.

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به تدوين آيين نامه جذب و نگهداشت سرمايه هاي انساني پرستار در مناطق محروم از طريق ايجاد مشوق هاي آموزشي و انگيزشي گفت: در يك برنامه پنج ساله اين كار را عملي مي كنيم.

اعطاي پروانه صلاحيت حرفه اي به پرستاران

وي اظهار كرد:‌ اعطاي پروانه صلاحيت حرفه اي به پرستاران براي نظارت و كنترل بر ارائه دهندگان خدمات پرستاري از جمله رويكردهاي اين معاونت است.

وي با اعلام اينكه معاونت پرستاري استفاده از دانش جويان ترم شش به بعد را براي بخش پرستاري در برنامه هاي خود دارد گفت: ساعات كار يك دانشجو نبايد از ساعات اضافه كار يك پرستار رسمي كمتر باشد.

ميرزا بيگي افزود:‌ اين دانشجويان بايد داراي معدل 14 به بالا باشند و ميزان كار آنان 100ساعت در ماه در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به آموزش هاي مداوم و اهميت باز آموزي ها گفت:‌ بايد بين اين دو ارتباط برقرار كرد.

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان بازنگري در سياست آموزش هاي مداوم، مدون و بازآموزي ها افزود:‌ همكاري در بخش بازنگري آموزش هاي آكادميك و مهارتي پرستاري به صورت كاربردي تر در بالين بايد وجود داشته باشد.

راه اندازي مراكز تحقيقات باليني پرستاري

وي با اشاره به نرم افزاري كردن استانداردهاي خدمات و روش هاي كار در بخش ها، از تدوين طرح راه اندازي مراكز تحقيقات باليني پرستاري خبر داد.

ميرزا بيگي همچنين از تدوين دوره هاي مهارتي كوتاه مدت باليني براي پرستاران بخش هاي ويژه و تدوين راهكارهاي ارائه مراقبت هاي معنوي و عملي تر كردن اخلاق حرفه اي خبر داد.

معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان تدوين راهكارهاي واقع بينانه براي اجراي قوانين پرستاري گفت:‌ در بخش مراقبت به عنوان مهم ترين بخش درمان بايد ميزان رضايت مندي بيماران را بالا برد.