علی سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محرومیت یک جلسه‌ای تماشاگران این تیم توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: بر اساس بند ب ما فرصت داریم به این رای اعتراض کنیم و درخواست تجدید نظر را ارایه خواهیم کرد.

وی افزود: به طور حتم در مهلت قانونی که وجود دارد از طریق وکیل خودمان پی گیری‌های لازم را انجام خواهیم داد تا حق داماش در این قضیه تضییع نشود چرا که معتقدیم این رای کاملا به ضرر تیم ما بوده و محرومیت ما عادلانه نبوده است.

احمدی سروانی در پاسخ به این پرسش که آیا در بازی با پرسپولیس بدون تماشاچی بازی خواهید کرد، گفت: این رای باید دوباره بررسی شود و با توجه به تعطیلاتی که در پیش است و احتمال تغییر در رای ما، ممکن این رای در بازی با پرسپولیس اجرایی نشود.