افزایش بهاری قیمت بنزین قطعی شد/ موافقان و مخالفان سهمیه ویژه نوروز در دولت

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند ماه، متوسط مصرف بنزین کشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است به طوری‌که متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در روزهای اخیر بار دیگر از مرز 70 میلیون لیتر در روز عبور کرده است.



با رشد عرضه و مصرف بنزین در جایگاه‌های سوخت، جلسات کارگروه انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت و حضور برخی از اعضای کابینه دولت تدبیر و امید همچون مجتبی شفیعی رئیس ستاد سوخت، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردی رئیس جمهور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حال برگزاری است.



در این بین پس از افزایش قیمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهای اخیر مهمترین محور فعالیت این کارگروه انرژی بحث و بررسی بر روی سناریوهای افزایش قیمت بنزین و اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی بوده است.



افزایش بهاری قیمت بنزین قطعی شد



پیگیری‌های مهر حاکی از آن است که در شرایط فعلی اعضای این کارگروه بر روی قیمت بنزین سال 93 به جمع بندی نهایی رسیده اند و حتی ساز و کار عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی برای سال آینده قطعی شده است.



از این رو؛ سال آینده به احتمال زیاد بنزین آزاد با قیمتی بیش از یکهزار تومان و بنزین نیمه یارانه‌ای با قیمت بیش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ این در حالی است که اخیرا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ارائه پیشنهادی به این کارگروه خواستار افزایش 100 تومانی هر لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 شده است.



بنزین 400 تومانی کارت‌ها فعلا نمی سوزد



عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم پیشتر خواستار افزایش قیمت بنزین متناسب با بهبود کیفیت و استانداردهای آن شده است که با توجه به بالا بودن اکتان و حذف برخی از ترکیبات آروماتیکی از ترکیب بنزین یورو چهار پیش بینی می‌شود قیمت این بنزین نسبت به بنزین‌های اکتان پائین با افزایش قیمت بالاتری روبرو شود.



اعضای کارگروه انرژی ستاد فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها درباره ساز و کار عرضه بنزین در سال 93 هم به توافق رسیده اند و قرار است بنزین به صورت کارتی و در قالب نظام سهمیه بندی اما با قیمت‌های جدید عرضه شود.



همچنین با توافق اعضای کارگروه انرژی ستاد هدفمندی یارانه‌ها سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های سوخت برای مدتی به قوت خود باقی می‌ماند و قرار نیست این سهمیه در کوتاه مدت از کارت های سوخت حذف شود.



مخالفت زنگنه با تخصیص بنزین نوروزی



با این وجود هنوز در این کارگروه در خصوص تخصیص سهمیه ویژه بنزین نوروزی به خودروها تصمیم گیری نهایی نشده است و پیش بینی می‌شود در صورت تصویب این سهمیه ویژه بنزین زودتر از سهمیه عادی فروردین ماه در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ شود.



در حال حاضر بیژن زنگنه رئیس کارگروه انرژی ستاد هدفمندی یارانه‌ها مهمترین مخالف تخصیص سهمیه ویژه بنزین نوروزی است، این در حالی است که برخی اعضای این کارگروه تاکنون مخالفت جدی برای تخصیص این سهمیه ویژه به مردم نداشته اند.



آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد هم اکنون بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت کشور هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که آمارهای رسمی از افزایش ذخیره بنزین کارت‌های سوخت مردم به 1.6 میلیارد لیتر در آستانه نوروز حکایت دارد.



به گزارش مهر، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سال 87 تا 92 سهمیه‌های ویژه مختلف نوروزی تصویب شده بود. برهمین اساس، در سال 87 معادل 100 لیتر، در سال 89 معادل 20 لیتر ( به علاوه تخصیص یکباره بنزین فصل بهار)، در سال‌های 90 و 91 هر سال معادل 60 لیتر و در سال 92 معادل 50 لیتر بنزین ویژه نوروز اختصاص یافته بود.