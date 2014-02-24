به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حاکی از آن است که ذخیره بنزین نوروز 93 با 700 میلیون لیتر افزایش نسبت به سال گذشته به یک میلیارد و 500 میلیون لیتر رسیده است.



در همین حال، پیش بینی می شود مصرف بنزین در ایام نوروز سال آینده با جهش قابل توجه به 90 تا 100 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

با این حال، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیشنهاد بنزین ویژه سفر برای نوروز 93 را به دولت ارائه کرده است؛ پیشنهادی که چندان مورد اقبال وزارت نفت نیست.

مرتضی رحمانی معاون سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چندی قبل در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفته است: این پیشنهاد به دولت رفته است و امیدواریم با موافقت نهایی ستاد هماهنگی خدمات نوروزی هم مواجه شود.

سناریوهایی چون اختصاص 50 تا 60 لیتر سهمیه ویژه نوروزی در محافل مختلف مطرح شده اما در نهایت، این رئیس جمهور است که تعیین می‌کند آیا باید چنین سهمیه‌ای به شهروندان در نوروز 93 اختصاص یابد یا نه.

در همین حال، عباس کاظمی معاون وزیر نفت همچنین با تاکید بر موجودی مطلوب بنزین در انبارهای نفت کشور، تصریح کرده است: برای ایام نوروز تدابیر ویژه اندیشیده شده و مشکلی در تامین بنزین نوروزی مردم وجود ندارد.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سال 87 تا 92 سهمیه‌های ویژه مختلف نوروزی تصویب شده بود . برهمین اساس، در سال 87 معادل 100 لیتر، در سال 89 معادل 20 لیتر ( به علاوه تخصیص یکباره بنزین فصل بهار)، در سال‌های 90 و 91 هر سال معادل 60 لیتر و در سال 92 معادل 50 لیتر بنزین ویژه نوروز اختصاص یافته بود.

بنزین ویژه نوروزی در دوران احمدی‌نژاد

سال میزان بنزین ویژه نوروز سال 1387 100 لیتر سال 1388 ... سال 1389 20 لیتر به علاوه تخصیص یکباره بنزین فصل بهار سال1390 60 لیتر سال 1391 60 لیتر سال 1392 50 لیتر سال 1393 ؟

البته باید توجه داشت که سهمیه‌های ماهیانه خودروهای شخصی در ابتدا 120 لیتر بود، سپس به 100 لیتر کاهش یافت و در ادامه به 60 لیتر رسید.