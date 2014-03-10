ورود روانگردانهای جدید با نام حباب و بادکنک به کشور

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از مبارزه چشمگیر پلیس مبارزه با مواد مخدر با تولید کنندگان و توزیع کنندگان انواع روانگردان ها، مافیای مواد مخدر دست به حیله جدیدی زده و در قالب و شکلی نو اقدام به تولید و پخش مخدرهای روانگردان کرده است.

وی ادامه داد: اعضای مافیا از طریق اینترنت و با نام های تجاری فروش نمک و گیاه اقدام به فروش این مخدرها می کند. میتل کاتینون از مشتقات گروه کاتینون بوده و یک مخدر روانگردان است که جایگزین قرص های اکس شده است.

این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه این مخدر با اسامی دیگری مثل حباب،بادکنک، میو میو و میت به فروش می رسد، تاکید کرد: تاثیرات این مخدر که به شکل قرص و پودر سفیدرنگ توزیع می شود همانند اکستازی بوده و نحوه مصرف آن نیز به صورت خوردن و استنشاق است.این مخدر واسطه های شیمیایی مغز را تحت تاثیر قرار داده و احساس خستگی، افسردگی و ضعف را به سرخوشی و بی خیالی کاذب تبدیل می کند.

به گفته ابهری، این مخدر باعث کاهش اشتها،افزایش دمای بدن، تپش قلب و نابودی حافظه کوتاه مدت مغز شده و برخلاف تبلیغ فروشندگان آن بسیار خطرناک و اعتیاد آور است.

وی با اشاره به اینکه این مخدر در برخی نقاط تهران از جمله ناصر خسرو فروخته و سپس در میان جوانان شمال شهر توزیع می شود، افزود:خانواده ها و جوانان مرافب تبلیغات دروغ مافیا مواد مخدر باشند و فریب دروغ آنها را نخورند.