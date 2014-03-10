به گزارش خبرنگار مهر، سبحان‌الله علیپور صبح دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه تلفات رانندگی راه‌های برون شهری و روستایی در 9 ماهه سال گذشته 522 نفر بوده است، افزود: این میزان در مدت مشابه امسال به 423 نفر کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در گیلان 161 شرکت و مؤسسه حمل‌ونقل داخلی کالا فعالیت می‌کند، اظهار داشت: علاوه‌بر این 111 شرکت حمل و نقل مسافر ، سه شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر مشغول بکار بوده و 100 نمایندگی شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی کالا در گیلان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های گیلان ادامه داد: تعداد ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری استان 9 هزار و 485 دستگاه بوده که سه هزار و 100 دستگاه در بخش حمل و نقل مسافر و شش هزار و 385 دستگاه در بخش حمل‌ونقل کالا مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه گیلان دارای 19 هزار راننده ناوگان حمل‌ونقل عمومی است، گفت: بر این اساس هفت هزار و 200 نفر در بخش مسافر و 11 هزار و 800 نفر در بخش کالای استان فعالیت می‌کنند.

علیپور با تأکید بر اینکه سهم میزان جابجایی کالای استان در سطح کشور طی سال گذشته 2.3 درصد بوده است، افزود: در 11 ماهه سال جاری شش میلیون و 700 هزار تن کالا از سوی 500 هزار دستگاه از استان حمل شده که در بخش درون استانی 35 درصد و در بخش برون استانی 65 درصد را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه در 11 ماهه امسال بیش از پنج میلیون و 400 هزار مسافر از سوی 654 هزار و 494 دستگاه وسیله نقلیه عمومی جابجا شدند، اظهار داشت: این میزان در بخش درون استانی و برون استانی به ترتیب 55 و 45 درصد را به خود اختصاص داده و سهم جابه‌جایی مسافر استان در سال گذشته نسبت به کل کشور 2.6 درصد بوده است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های گیلان ادامه داد: میانگین سنی ناوگان حمل‌ونقل استان در بخش اتوبوس، مینی بوس، سواری و ناوگان باری به ترتیب 10، 29، هشت و 19 سال است.

وی درباره وضعیت حمل‌ونقل بین‌المللی گیلان گفت: استان گیلان با سه مرز رسمی، مرز زمینی و آبی آستارا و مرز دریایی انزلی یکی از استان‌های مؤثر در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی کشور است.

علیپور با بیان اینکه بیش از 129 هزار تن کالا از طریق مرزهای گیلان وارد کشور شده است، افزود: براساس آمار، صادرات بیش از 754 هزار تن کالا، ترانزیت بیش از 556 هزار تن کالا و تردد سالانه بیش از 665 هزار مسافر در سال گذشته اهمیت و نقش استان را در حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت کشور نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه سهم مرز آستارا در کل مرزهای کشور در بخش صادرات و واردات طی 10 ماهه سال جاری به ترتیب 11 و 16 درصد بوده است، اظهار داشت: عمده کالاهای وارداتی را تخته، اکسید آهن و شکر و عمده کالاهای صادراتی را سیمان، تره بار و شیشه به خود اختصاص داده است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های گیلان ادامه داد: تناژ ترانزیت ورودی از مرزهای آستارا و انزلی طی 10 ماهه سال جاری 102 هزار تن کالا و تناژ ترانزیت خروجی نیز از این مرزها در همین مدت 280 هزار تن کالا بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 10 مجتمع خدماتی و رفاهی در حال بهره‌برداری هستند و به کاربران جاده‌ای در استان خدمات ارائه می‌دهند، گفت: هم‌اکنون 11 مجتمع خدماتی و رفاهی نیز در حال ساخت است.

علیپور درباره جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه ساخت پل‌های عابر پیاده اظهار داشت: تا کنون با جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 15 دستگاه عابر پیاده برای ارتقای سطح ایمنی تردد سلامت عابران پیاده، کاهش تلفات و حوادث جاده‌ای ناشی از عبور و مرور عابران گیلان در محورهای رشت-انزلی، رشت-چابکسر، فومن- ماسوله، رشت- لوشان به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از این 15 دستگاه پل عابر پیاده افزون بر 12 میلیارد ریال صرفه‌جویی اعتبارات دولتی را به همراه داشته است، افزود: شناسایی و واگذاری 15 نقطه مناسب دیگر به بخش غیردولتی برای ساخت پل‌های عابر پیاده در محورهای برون‌شهری گیلان از برنامه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های گیلان گفت: طرح ایمن‌سازی آموزشی مدارس حاشیه راه ها در سال گذشته با 490 میلیون ریال اعتبار در 40 مدرسه و در سال جاری نیز با 450 میلیون ریال اعتبار در 35 مدرسه به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه طرح ایمن‌سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها در سال گذشته با 840 میلیون ریال اعتبار در 28 مدرسه و در سال جاری نیز با 960 میلیون ریال اعتبار در 24 مدرسه اجرا درآمده است، اظهار داشت: طرح آموزش رانندگان در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای طی سال گذشته پنج هزار نفر دوره و 117 هزار و 80 نفر ساعت و در 10 ماهه سال جاری نیز دو هزار و 407 نفر دوره و 729 هزار و 26 نفر ساعت اجرا شده است.

علیپور با اشاره به اجرای طرح ارتقای ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه برای نخستین بار در گیلان طی سال جاری با اعتبار 110 میلیون ریال خبر داد و افزود: طرح ارتقای ایمنی تردد ادوات کشاورزی در سال گذشته با 50 میلیون ریال در 20 روستا و در سال جاری نیز با 50 میلیون ریال در 20 روستای دیگر اجرا شده است.

وی با بیان اینکه طرحی در راستای ارتقای ایمنی عابران و موتورسواران طی سال گذشته با هزار و 700 میلیون ریال اعتبار در 100 روستا و در سال جاری نیز باز هزار میلیون ریال در 100 روستای دیگر اجرا شده است، ادامه داد: هم‌اکنون 18 پایگاه نظارت تصویری در محورهایاستان راه‌اندازی شده و 13 دوربین ثبت تخلف سرعت هم در نقاط مختلف محورهای گیلان نصب و در حال راه‌اندازی است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های گیلان یادآور شد: در حال حاضر در دو مرکز معاینه فنی وسایل طی سال گذشته 14 هزار و 210 وسیله و در 10 ماهه سال جاری نیز 10 هزار و 868 وسیله مورد بازدید فنی قرار گرفته است.