جزئیات طرح ملی توسعه باند پهن همراه/ اپراتور مجازی موبایل راه اندازی می شود

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های مدنظر برای توسعه موبایل باند پهن اظهار داشت: عمر تکنولوژیها کوتاه شده و به سرعت تکنولوژی های جدید می آیند و به همین دلیل منطقی و به صرفه نیست که پروانه فعالیت ارائه دهندگان این خدمات، تکنولوژی محور باشد؛ براین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه توسعه فناوری باندپهن همراه و ثابت ارائه پروانه های این بخش را سرویس محور خواهد کرد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اولین برنامه در راستای طرح ملی باند پهن همراه را ارتقای اپراتورهای موجود عنوان کرد به نحوی که در پایان دوره حفاظت اپراتور سوم موبایل، شرایط فعالیت در نسل سوم موبایل برای اپراتورهای دیگر نیز فراهم شود البته این موضوع مشروط به شرایطی خواهد بود که کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه باید یک سری مقدمات فراهم شود و اپراتورهای موجود لازم است در این خصوص همکاری داشته باشند، ادامه داد: در این زمینه به رومینگ ملی نیاز داریم؛ چرا که کشور کشش آن را ندارد که هر اپراتور در هر جایی بخواهد امکانات ایجاد کند؛ براین اساس اپراتورها باید بتوانند از امکانات یکدیگر در نقاط فاقد پوشش شبکه استفاده کنند.

عباسی عملیاتی شدن رومینگ ملی را پیش شرط ارتقای تکنولوژی باند پهن همراه عنوان کرد و گفت: برای مفهوم رقابت پذیری باید در زمینه نسل سوم و چهارم موبایل حداقل 3 اپراتور قابل قبول داشته باشیم.

وی از همکاری با مرکز تحقیقات مخابرات برای مطالعه در زمینه نسل چهارم موبایل خبر داد و گفت: این کار برای این صورت گرفت که مشخص شود بازار کشور کشش ورود اپراتور جدید برای عرضه خدمات نسل چهارم را خواهد داشت و یا اینکه باید از اپراتورهای موجود استفاده کرد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه در این زمینه در سال آینده به جمع بندی و تصمیم گیری نهایی خواهیم رسید، خاطرنشان کرد: در این فضا برای اینکه رقابت را تشدید کنیم اپراتورهای مجازی موبایل به عنوان یک موتور رقابت فعال خواهند شد که بتوانند به مردم امکانات بیشتر بدهند که در این مسیر باید یک سری امور انجام دهیم. برای مثال باید تعرفه گذاری - شارژینگ - موبایل را یکسان سازی کنیم و سرویس نامبر پرتابیلیتی - تغییر اپراتور بدون نیاز به تغییر شماره - را فراهم کنیم.

وی بازنگری در ارائه سرویس وای فای را از جمله الزامات برای ورورد به نسل سوم و چهارم عنوان کرد و ادامه داد: در اپراتورهای نسل چهارم و سوم برای آفلود اطلاعات نیاز کاربران به فناوری وای فای احساس می شود.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه در حرکت به سمت باندپهن باید استراتژی در پیش بگیریم که اپراتورها در این فضا متضرر نشوند تصریح کرد: برای مثال ممکن است در این میان تکنولوژی وایمکس منسوخ شود که باید برای این بخش، برنامه ریزی و پروانه سرویس محور تعریف شود.

وی بر حل الزامات محتوایی در ورود به نسل های جدید باندپهن موبایل تاکید کرد تا با نمونه های محدودیتی که در ورود به نسل سوم موبایل به کشور با آن روبه رو شده ایم برخورد نکنیم.