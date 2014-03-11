به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال راه آهن سورینت در وقفه سی و هفت روزه ای که در رقابت های لیگ برتر افتاده، پس از بازی با نفت تهران در دومین بازی تدارکاتی خود، ساعت 15 روز چهارشنبه در کردان کرج به مصاف گسترش فولاد تبریز خواهد رفت.

پس از این بازی نیز اردوی گسترشی ها در کردان کرج به پایان خواهد رسید و آنها ساعت 22 چهارشنبه به تبریز باز خواهند گشت. تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر موفق شده بود در زمین اختصاصی خود با نتیجه 5 بر صفر راه آهن را شکست دهد.

راه آهنی ها در نخستین بازی تدارکاتی خود به مصاف نفت تهران رفته بودند که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.