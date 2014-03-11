احضار دوباره سرمربی سپاهان به کمیته انضباطی/ محرومیت مربیان نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال زلاتکو کرانچار سرمربی تیم سپاهان را جهت ادای توضیحات درباره مصاحبه درج شده از وی در یکی از روزنامه‌های ورزشی، روز سه شنبه 19 فروردین 93 به کمیته انضباطی دعوت کرد که عدم حضور مانع از رسیدگی و تصمیم گیری نخواهد بود، این کمیته همچنین در خصوص پرونده های مختلف انضباطی احکامی را نیز به شرح زیر اعلام کرده است:

مربی سایپا توبیخ کتبی شد

در بازی تیم های ساپیای البرز و گسترش فولاد تبریز که 27 بهمن 92 در کرج انجام شد، بر اساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری، شنیل آکای مربی سایپای البرز، به دلیل اعتراضات مکرر به داور، از زمین بازی اخراج شد. به همین دلیل کمیته انضباطی وی را به توبیخ کتبی محکوم می کند. رای صادره قطعی است ضمن اینکهتکرار اعتراضات در مسابقات بعدی باعث می شود تا کمیته انضباطی تصمیمات شدیدی درباره مربی سایپا بگیرد.

تقدیر از هواداران مس کرمان

گزارش‌های رسیده از کرمان و در حین بازی تیم‌های مس کرمان و تراکتورسازی تبریز که 25 بهمن 92 در فینال جام حذفی برگزار شده بود، حاکی از همکاری بسیار خوب تماشاگران هر دو تیم در طول برگزاری مسابقه بود و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز با نظم بسیار خوبی برگزار شد. لذا کمیته انضباطی ضمن تقدیر از تماشاگران منتسب به تیم های مس کرمان و تراکتورسازی تبریز، زحمات و تلاشهای فرهنگی هواداران تیم مس کرمان را با پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال، مورد تقدیر قرار می‌دهد.

جریمه و محرومیت مربیان نساجی قائمشهر

بر اساس گزارش ناظران بازی و داوری دیدار تیم های نساجی مازندران و سیاه جامگان مشهد که 27 بهمن در ورزشگاه قائمشهر، قاسم حب‌الاسلام مربی نساجی قائمشهر، به دلیل اعتراض به داور و ورود غیرقانونی به زمین، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

نادر دست نشان سرمربی تیم نساجی هم به دلیل اعتراض و به کار بردن الفاظ نامناسب، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. باشگاه نساجی قائمشهر هم به دلیل فحاشی تماشاگران منتسب به این تیم و پرتاب اشیا و همچنین ورود یکی از همراهان تیم به نام جعفری به رختکن داوران و اهانت به داوران، ضمن تذکر موکد به سرپرست تیم به لحاظ کوتاهی در مدیریت تیم، نساجی را به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می کند. کلیه آرای صادره قطعی هستند.

جریمه مربی و پزشک تیم نفت و گاز گچساران

بر اساس گزارش ناظر بازی و ناظر داوری دیدار تیم های ابومسلم خراسان و نفت و گاز گچساران که 27 بهمن 92 در مشهدی برگزار می‌شد، پوریا جراحی مربی بدنساز تیم نفت و گاز گچساران به دلیل اعتراض به داور با حرکات زننده به دو جلسه محرومیت از همراهی تیمش وپرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

سید داود حسینی، پزشک تیم نفت و گاز گچساران هم به دلیل اعتراض و دخالت از امر داوری خارج از حدود وظایف و مسئولیتش، به سه جلسه محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. آرای صادره قطعی هستند. ضمنا به سرپرست تیم تذکر داده می شود که رفتار عوامل فنی و پزشک تیم را به درستی کنترل و مدیریت کند.

جریمه 10 میلیون ریالی برای نفت مسجد سلیمان

در بازی تیم های نفت مسجد سلیمان و البدر بندرکنگ در لیگ دسته اول کشور که 27 بهمن برگزار شد، تماشاگران منتسب به تیم نفت، با پرتاب ترقه به زمین تخلفاتی را مرتکب شدند که بر همین اساس، 10 میلیون ریال جریمه می شوند. رای صادره قطعی است. کمیته انضباطی اعلام می کند که در مسابقات بعدی، تشدید تنبیهات را به دنبال خواهد داشت.

تقدیر از افشین دبیری و فرزین امیری

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، پس از گزارشی که از بازی تیم‌های فوتسال دبیری تبریز و شهید منصوری قرچک در لیگ برتر فوتسال به این کمیته رسیده است، تصمیم به تقدیر از دو نفر ازعوامل تیم دبیری تبریز گرفت.

این مسابقه فوتسال، روز دوم اسفند 92 انجام شد و در پایان نیمه اول، مشاجره لفظی دروازه‌بان تیم شهید منصوری قرچک و برخی از بازیکنان و دخالت عناصر غیرمسئول باعث بی‌نظمی شده بود که در این هنگام افشین دبیری با دخالت به موقع و دعوت از بازیکنان و اعضای کادرفنی دو تیم به آرامش و هدایت افراد غیرمسئول به خارج از محوطه مسابقه و همچنین کنترل جایگاه و تماشاچیان توسط فرزین دبیری از بروز تشنج جلوگیری کردند.

کمیته انضباطی ضمن تذکر به باشگاه دبیری تبریز مبنی بر کنترل بیشتر در مسابقات بعدی و جلوگیری از دخالت افراد غیرمسئول با قدردانی از زحمات افشین دبیری، از وی تقدیر کتبی با درج در پرونده انجام می دهد و همچنین از زحمات فرزین دبیری هم قدردانی می کند.