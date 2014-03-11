به گزارش خبرگزاری مهر، همایون امیرزاده مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز دریافت تقاضاهای نهادها و موسسات علمی برای دریافت بن کتاب خبر داد و گفت: این موسسات فرصت دارند تا تاریخ 20 فروردین ماه 1393 درخواست‌های خود را به معاونت امور فرهنگی ارسال کنند.

وی افزود: با توجه به برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه 1393 و نظر به سیاست‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر کمک به مصرف کنندگان کتاب از طریق اختصاص کارت اعتباری یا بن اعتباری خرید کتاب مراکز دانشگاهی، نهادها، حوزه علمیه، مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، مراکز علمی و فرهنگی، موسسات فرهنگی و هنری، ارگان‌ها و سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج و... در سراسر کشور می‌توانند اصل درخواست‌های بن خرید کتاب خود را با مشخص نمودن مبلغ مورد نیاز و نوع بن (کاغذی یا الکترونیک) به امضا بالاترین مقام مجاز دستگاه تا تاریخ 20 فروردین 1393 جهت بررسی به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند.

امیرزاده ادامه داد: بدیهی است خرید بن مذکور و میزان مشارکت معاونت امور فرهنگی بر اساس منابع اعتباری موجود تعیین می‌شود و درخواست‌های ارسالی لزوما هیچ‌گونه تعهدی را متوجه این معاونت نمی‌کند. همچنین درخواست‌هایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشاور معاون امور فرهنگی با اشاره به این فراخوان گفت: این فراخوان به منزله اعلام رسمی معاونت امور فرهنگی تلقی می‌شود و انتظار می‌رود در زمان مقرر، سازمان‌ها و نهادها نسبت به ارسال درخواست‌های خود اقدام کنند. این اطلاعیه در راستای ساماندهی چگونگی اختصاص بن خرید کتاب صادر شده و امیدواریم نهادها و سازمان‌ها با همکاری خود در هر چه بهتر برگزار شدن نمایشگاه کتاب تهران به ما یاری برسانند.

بر اساس این گزارش، در سال‌های پیش این فراخوان 10 روز پیش از آغاز برگزاری نمایشگاه منتشر می‌شد که با حجم کار در ایام نمایشگاه همزمانی پیدا می‌کرد. معاونت امور فرهنگی به منظور ساماندهی تخصیص این اعتبار در بیست و هفتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران، زودتر از موعد پیش اقدام به انتشار این فراخوان کرده است.