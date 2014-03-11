اسامی داوران هفته آخر لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال روز پنجشنبه این هفته برگزار میشود که اسامی داوران قضاوت کننده در این بازیها به شرح زیر است:
پنجشنبه 92/12/22؛ ساعت 16
* هلال احمر تبریز - فرش آرا مشهد، سالن شهید پور شریفی
داوران: قاسمعلی شهسواری - رضا ترابی - کمال بایزیدی - امید باران دوزی، ناظر: احمدرضا جباری
* میثاق تهران - راه ساری، سالن شهرداری منطقه 11
داوران: وحید عرض پیما-میر هادی اسماعیلی-امیر لامعی-کاظم مرادی، ناظر: سید صدرالدین موسوی
* دبیری تبریز- تاسیسات دریایی، سالن علوم پزشکی
داوران: حسین شاهمرادی - مجید فراهانی - رضا فلاح زاده - مجید اکبری، ناظر: بهمن غفاری
* ماهان تندیس قم - شهید منصوری قرچک، سالن حیدریان
داوران: علی پورافشار - عارف سیاهی - حسن کشاورز - ولی صفارها، ناظر: منوچهر نظری
* شهرداری تبریز - شرکت ملی حفاری ایران، سالن شهرداری
داوران: اصغر علی بیگی - رضا وثوقی - شمس الله اخوان - یوسف افضلی، ناظر: جواد وحیدی فر
* گیتی پسند اصفهان - شهرداری ساوه، سالن پیروزی
داوران: عبدالحمید باقری - حسین امیری - مرتضی توکلیان - سبحانی، ناظر:عبدالواحد بیت سیاح
* پتروشیمی ماهشهر - گیتی پسند نوین اصفهان، سالن بعثت
داوران: علیرضا رمضانی - حمید کاشانی - بهروز سهامی- مهدی حقوقی، ناظر: محمد فرجی
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