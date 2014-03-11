  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

اسامی داوران هفته آخر لیگ برتر فوتسال اعلام شد

اسامی داوران هفته آخر لیگ برتر فوتسال اعلام شد

کمیته داوران اسامی داوران هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال روز پنجشنبه این هفته برگزار می‌شود که اسامی داوران قضاوت کننده در این بازی‌ها به شرح زیر است:


پنجشنبه 92/12/22؛ ساعت 16
* هلال احمر تبریز - فرش آرا مشهد، سالن شهید پور شریفی
داوران: قاسمعلی شهسواری - رضا ترابی - کمال بایزیدی - امید باران دوزی، ناظر: احمدرضا جباری

* میثاق تهران - راه ساری، سالن شهرداری منطقه 11
داوران: وحید عرض پیما-میر هادی اسماعیلی-امیر لامعی-کاظم مرادی، ناظر: سید صدرالدین موسوی

* دبیری تبریز- تاسیسات دریایی، سالن علوم پزشکی
داوران: حسین شاهمرادی - مجید فراهانی - رضا فلاح زاده - مجید اکبری، ناظر: بهمن غفاری

* ماهان تندیس قم - شهید منصوری قرچک، سالن حیدریان
داوران: علی پورافشار - عارف سیاهی - حسن کشاورز - ولی صفارها، ناظر: منوچهر نظری

* شهرداری تبریز - شرکت ملی حفاری ایران، سالن شهرداری
داوران: اصغر علی بیگی - رضا وثوقی - شمس الله اخوان - یوسف افضلی، ناظر: جواد وحیدی فر

* گیتی پسند اصفهان - شهرداری ساوه، سالن پیروزی
داوران: عبدالحمید باقری - حسین امیری - مرتضی توکلیان - سبحانی، ناظر:عبدالواحد بیت سیاح

* پتروشیمی ماهشهر - گیتی پسند نوین اصفهان، سالن بعثت
داوران: علیرضا رمضانی - حمید کاشانی - بهروز سهامی- مهدی حقوقی، ناظر: محمد فرجی

کد مطلب 2254220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها