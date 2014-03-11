شرکت ملی حفاری از لیگ برتر فوتسال کناره گیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتسال روز پنجشنبه این هفته به اتمام میرسد، مدیرعامل باشگاه شرکت ملی حفاری از تصمیمش برای کنارهگیری از لیگ برتر برای فصل آینده خبر داد.
علیرضا حاجتی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما فوتسال را هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ فنی به جایی رساندیم که قابل قبول بود. ولی بعد از اتمام لیگ تغییرات بسار مهمی در باشگاه خواهیم داشت.
وی درباره این تغییرات مهم تاکید کرد: این تغییرات به حضور یا عدم حضور در لیگ فصل آینده مربوط میشود. واقعا با این شرایط شرکت ملی حفاری نیازی به تیمداری در فوتسال ندارد. باشگاه ما به جامعه ورزش خدمت میکند ولی از یک طرف عدهای اسم شرکت ملی حفاری را به بازی میگیرند. هر کسی هر چیزی گیرش بیاید روی سایتهای خبری میگذارد و کاری هم ندارد که این خبر مربوط به باشگاه ما درست است یا نادرست.
مدیرعامل باشگاه حفاری ادامه داد: آدم با این شرایط یک سوزن به خودش میزند و متوجه میشود اگر این هزینه تیمداری در فوتسال را صرف ساخت چند سالن ورزشی کند، بهتر است. یک عده دنبال مسائل شخصی هستند و هر چیزی که بتوانند علیه ما مطرح میکنند.
حاجتی درباره اینکه این افراد داخل باشگاه هستند یا خارج از آن، گفت: ویروس همه جا پیدا میشود. شما هر چقدر هم که دستتان را ضد عفونی کنید باز هم میکروب و ویروس وارد بدنتان خواهد شد. طرف میخواهد کاسبی کند و به خودش اجازه نمیدهد با ما تماس بگیرد و صحت و سقم خبر را بررسی کند.
وی با تاکید بر اینکه برای باشگاه حفاری فرقی نمیکند تیمهای ورزشی این باشگاه چه رتبهای را به دست بیاورند، تصریح کرد: تصمیم من برای کناره گیری از لیگ جدی است. شک نکنید این موضوع را به هیات مدیره میگویم. اگر من این تجربیاتم را در اختیار هیات مدیره قرار ندهم، خیانت کردهام. من در جلسه هیات مدیره که سال آینده برگزار خواهد شد تمام معضلاتمان در ورزش در رشتههای مختلف را بازگو میکنم.
حاجتی در پایان گفت: ان شاءالله که با درخواست ما برای کناره گیری از لیگ موافقت شود. واقعا اگر شرکت حفاری به جای تیمداری یک سالن ورزشی بسازد ارزش بیشتری دارد.
نظر شما