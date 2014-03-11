یازدهمین همایش بانوان قرآن پژوه 22 اسفند برگزار می شود/ تجلیل از 28 بانوی فعال قرآنی ایرانی و خارجی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبداللهیان، دبیر علمی همایش بانوان قرآن‌پژوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر گفت: این همایش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، شهرداری تهران، خبرگزاری ایکنا، رادیو قرآن، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) و ... برگزار می‌شود و رئیس همایش نیز حجت‌الاسلام دکتر احمد احمدی است.

وی افزود: یازدهمین همایش بانوان قرآن‌پژوه پنج شنبه 22 اسفندماه از ساعت 9 تا 15 در برج میلاد برگزار و 28 بانو و فعال قرآنی تکریم خواهند شد. در این همایش از 20 بانوی قرآنی کشور و 8 بانوی قرآنی سایر کشورها همچون هندوستان، کویت، قطر و ... تقدیر خواهند شد.

عبداللهیان با بیان اینکه در این همایش یک هزار و 800 بانوی قرآن پژوه دعوت شده اند، افزود: هفت پژوهشگر قرآنی، هفت هنرمند قرآنی و هفت بانوی فعال در حوزه های حفظ ، قرائت و داوری قرآن و همچنین هفت بانوی قرآنی در سطح بین المللی تجلیل خواهند شد.

وی در مورد سخنرانان این همایش گفت: حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام محسن قرائتی سخنرانان افتتاحیه و حجت الاسلام دکتر احمد عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سخنران اختتامیه این همایش خواهد بود.

دبیر علمی همایش بانوان قرآن‌پژوه برگزاری این همایش را افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: بیش از 15 هزار پایان نامه قرآنی بانوان در مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) جمع آوری شده و این پایان نامه ها به صورت دیجیتال قابل دسترسی است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد یازدهمین همایش بانوان قرآن‌پژوه بیان حقایق و معارف سوره یاسین است، افزود: کار فراخوان این همایش از سال گذشته و با اتمام دهمین همایش بانوان قرآن پژوه آغاز شد که طی این فرایند بیش از 60 مقاله پژوهشی انتخاب و این آثار منتخب در 4 شماره ویژه‌نامه نشریه بینات به چاپ رسید. در این همایش از بیش از 5 عنوان کتاب مرتبط با سوره یاسین نیز رونمایی خواهد شد. همچنین در ر این همایش چند تن از بانوان به ارائه مقالات خود خواهند پرداخت.

عبداللهیان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه برای شناسایی بانوان پژوهشگر 10 معیار لحاظ شده است، گفت: از این معیارها می‌توان به شناسایی افراد، بررسی آثار تحصیل، تدریس و پژوهش‌های افراد، بررسی رفتار و شخصیت قرآنی صاحب اثر و ... اشاره کرد.