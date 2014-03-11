یازدهمین همایش بانوان قرآن پژوه 22 اسفند برگزار می شود/ تجلیل از 28 بانوی فعال قرآنی ایرانی و خارجی

حجتالاسلام والمسلمین محمد عبداللهیان، دبیر علمی همایش بانوان قرآنپژوه در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر گفت: این همایش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، شهرداری تهران، خبرگزاری ایکنا، رادیو قرآن، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) و ... برگزار میشود و رئیس همایش نیز حجتالاسلام دکتر احمد احمدی است.
وی افزود: یازدهمین همایش بانوان قرآنپژوه پنج شنبه 22 اسفندماه از ساعت 9 تا 15 در برج میلاد برگزار و 28 بانو و فعال قرآنی تکریم خواهند شد. در این همایش از 20 بانوی قرآنی کشور و 8 بانوی قرآنی سایر کشورها همچون هندوستان، کویت، قطر و ... تقدیر خواهند شد.
عبداللهیان با بیان اینکه در این همایش یک هزار و 800 بانوی قرآن پژوه دعوت شده اند، افزود: هفت پژوهشگر قرآنی، هفت هنرمند قرآنی و هفت بانوی فعال در حوزه های حفظ ، قرائت و داوری قرآن و همچنین هفت بانوی قرآنی در سطح بین المللی تجلیل خواهند شد.
وی در مورد سخنرانان این همایش گفت: حجت الاسلام محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الاسلام محسن قرائتی سخنرانان افتتاحیه و حجت الاسلام دکتر احمد عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سخنران اختتامیه این همایش خواهد بود.
دبیر علمی همایش بانوان قرآنپژوه برگزاری این همایش را افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: بیش از 15 هزار پایان نامه قرآنی بانوان در مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) جمع آوری شده و این پایان نامه ها به صورت دیجیتال قابل دسترسی است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد یازدهمین همایش بانوان قرآنپژوه بیان حقایق و معارف سوره یاسین است، افزود: کار فراخوان این همایش از سال گذشته و با اتمام دهمین همایش بانوان قرآن پژوه آغاز شد که طی این فرایند بیش از 60 مقاله پژوهشی انتخاب و این آثار منتخب در 4 شماره ویژهنامه نشریه بینات به چاپ رسید. در این همایش از بیش از 5 عنوان کتاب مرتبط با سوره یاسین نیز رونمایی خواهد شد. همچنین درر این همایش چند تن از بانوان به ارائه مقالات خود خواهند پرداخت.
عبداللهیان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه برای شناسایی بانوان پژوهشگر 10 معیار لحاظ شده است، گفت: از این معیارها میتوان به شناسایی افراد، بررسی آثار تحصیل، تدریس و پژوهشهای افراد، بررسی رفتار و شخصیت قرآنی صاحب اثر و ... اشاره کرد.
عبداللهیان در رابطه با برنامههای جنبی این همایش، تصریح کرد: یکی از برنامههای جنبی این همایش برپایی نمایشگاه هنرهای قرآنی مرتبط با سوره یاسین است، که فراخوان آن اعلام شده است و هنرمندانی که طی دو سال گذشته در رابطه با سوره یاسین به انجام کارهای هنری از جمله خوشنویسی، معرق، منبت، کار روی چوب و ... دادهاند، در این نمایشگاه حضور خواهند یافت. همچنین در این نمایشگاه آثار هنری 7 بانوی هنرمندی که در این همایش تجلیل خواهند شد به نمایش گذاشته خواهد شد.
