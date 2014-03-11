به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از تاریخ 24 اسفندماه لغایت 4 فروردین 93 با حضور تیم‌های عمان، بنگلادش، سریلانکا، سنگاپور، چین تایپه، هنگ کنک و قطر برگزار خواهد شد. تیم ملی کشورمان در این مسابقات با تیم‌های بنگلادش، سنگاپور و هنگ کنگ همگروه خواهد بود.

از میان 8 تیم شرکت کننده در این مسابقات 6 تیم جواز حضور در مسابقات آسیایی را کسب خواهند کرد همچنین تیم‌های چین، هند، ژاپن، کره، مالزی و پاکستان از قبل سهمیه حضور در هفدهمین دوره مسابقات آسیایی را کسب کرده‌اند.

اسامی نفرات اعزامی به شرح ذیل می باشد:

رجب نورانی(سرمربی)، ابوالفضل یوسفی(مربی) مسعود نظری(پزشک)،علیرضا چزانی، یعقوب بهرامی، رضا رحیمی‌پور، کاوه ملکی، وحید فتحی، محمد حسین‌زاده، محمد اثنی عشری، مسعود بهلولی، نوید طاهری‌راد، رضا عباسی، رضا نوروززاده، امیر اروئی، محسن بهلولی، بهنام سعدی، حمید نورانیان، شایان بزرگ‌زاده، سجاد نوری، سیدمحسن قاسمی.