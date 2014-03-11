26 سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان پروانه فعالیت دریافت کردند/پایان مرحله اول طرح ساماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد محمدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه کارگروه مشورتی مطبوعات استان هرمزگان مبنی بر ساماندهی سرپرستی و نمایندگی روزنامه های سراسری در هرمزگان، اظهار داشت: مرحله اول طرح ساماندهی سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان به پایان رسید.

وی ادامه داد: در مجموع 56 پرونده و درخواست مجوز سرپرستی روزنامه سراسری در استان هرمزگان وجود داشت که از این تعداد 26 سرپرستی حائز شرایط قانونی برای دریافت پروانه فعالیت در استان هرمزگان شدند.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: سایر متقاضیان دریافت پروانه فعالیت سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان نیز در صورت تکمیل پرونده و احراز شرایط قانونی می توانند پروانه فعالیت را دریافت کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: لیست 26 روزنامه سراسری که در هرمزگان پروانه فعالیت را دریافت کرده اند به تمامی ادارات استان هرمزگان ارسال خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: مرحله دوم طرح ساماندهی سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان نیز از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می شود.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهار داشت: این مرحله شامل تعیین استانداردهای کیفی برای سرپرستی های روزنامه های سراسری است.