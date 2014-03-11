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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۵۹

محمدی خبر داد:

26 سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان پروانه فعالیت دریافت کردند/پایان مرحله اول طرح ساماندهی

26 سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان پروانه فعالیت دریافت کردند/پایان مرحله اول طرح ساماندهی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از پایان اجرای مرحله اول طرح ساماندهی سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان خبر داد و گفت: 26 سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان پروانه فعالیت دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد محمدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه کارگروه مشورتی مطبوعات استان هرمزگان مبنی بر ساماندهی سرپرستی و نمایندگی روزنامه های سراسری در هرمزگان، اظهار داشت: مرحله اول طرح ساماندهی سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان به پایان رسید.

وی ادامه داد: در مجموع 56 پرونده و درخواست مجوز سرپرستی روزنامه سراسری در استان هرمزگان وجود داشت که از این تعداد 26 سرپرستی حائز شرایط قانونی برای دریافت پروانه فعالیت در استان هرمزگان شدند.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: سایر متقاضیان دریافت پروانه فعالیت سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان نیز در صورت تکمیل پرونده و احراز شرایط قانونی می توانند پروانه فعالیت را دریافت کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: لیست 26 روزنامه سراسری که در هرمزگان پروانه فعالیت را دریافت کرده اند به تمامی ادارات استان هرمزگان ارسال خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: مرحله دوم طرح ساماندهی سرپرستی روزنامه های سراسری در هرمزگان نیز از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می شود.

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهار داشت: این مرحله شامل تعیین استانداردهای کیفی برای سرپرستی های روزنامه های سراسری است.

کد مطلب 2254548

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