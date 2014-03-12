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۲۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

نفت مقابل شاگردان کریمی پیروز شد/ بازیکن پرسپولیس روی نیمکت ذوب‌آهن!

نفت مقابل شاگردان کریمی پیروز شد/ بازیکن پرسپولیس روی نیمکت ذوب‌آهن!

دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال نفت تهران با ذوب‌آهن اصفهان با برتری شاگردان یحیی گل‌محمدی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان عصر امروز چهارشنبه و در دیداری تدارکاتی برابر هم به میدان رفتند که شاگردان یحیی گل‌محمدی برابر مردان فیروز کریمی به برتری 3 بر یک دست پیدا کردند.

در این بازی که در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، حسین ابراهیمی (10 و 61) و رضا نوروزی (73) برای نفت گل زدند و محسن بیاتی‌نیا در دقیقه 18 تک گل تیم ذوب‌آهن را به ثمر رساند.

نکته جالب توجه در این بازی حضور محسن مسلمان بازیکن پیشین ذوب‌آهن و فعلی پرسپولیس در محل انجام مسابقه بود. این بازیکن در طول نیمه نخست روی نیمکت ذوب‌آهنی‌ها نشست و بازی را تماشا کرد.

تیم فوتبال ذوب آهن که خود را برای حضور در سه هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر آماده می‌کند، از ابتدای هفته جاری اردوی خود را در کمپی واقع فردیس کرج پیگیری می‌کند و فردا پنجشنبه نیز در دیداری تدارکاتی مقابل گسترش فولاد تبریز به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 2255296

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