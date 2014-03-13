هوالعظیم بستر مناسبی برای گردشگران است

عبدالرضا سعیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شهرستان هویزه از جمله شهرهایی است که به دلیل وجود مزار شهدا، منطقه عملیاتی طلاییه و یادمان هور شهید علی هاشمی مقصد کاروان های راهیان نور است.



وی افزود: کلیه خدمات مورد نیاز کاروان های راهیان نور و مهمانان نوروزی به صورت ویژه آماده سازی شده اند و نواقص آن نیز مرتفع شده است. شهر هویزه به دلیل اینکه محل مستقیم عبور کاروان های راهیان نور است به صورت مناسب آماده استقبال از زائران سرزمین نور است.



سرپرست فرمانداری هویزه ادامه داد: سه پارک و فضای سبزی در شهرستان هویزه وجود دارد را برای استراحت کاروانهای راهیان نور و مهمانان نوروزی برای استفاده از فضاهای موجود مورد بازسازی قرار دادیم.



سعیدی نیا بیان کرد: تالاب یا هور هویزه نیز یک بستر عالی و بسیار مناسب در شهرستان هویزه و حتی استان خوزستان است که می تواند محل مناسبی برای گردشگری و سیاحت خانواده ها و مهمانان نوروزی باشد. به همین منظور نیز در این مکان قایق های محلی به نام بلم مستقر شده و در جهت پذیرایی از مهمانان در خود تالاب برنامه هایی از جمله پخت نان سنتی عربی و کباب کردن ماهی های خود تالاب را برای مهمانان و بازدید کنندگان خواهیم داشت.



وی در خصوص جاده منتهی به شهرستان هویزه اظهار کرد: خط کشی های آن به طور کامل انجام شده و علائم راهنمایی و رانندگی نیز در طول جاده برای راهنمایی مسافران به صورت گسترده نصب شده است و هیچ مشکلی در رابطه با جاده های که مربو ط به شهرستان هویزه است وجود ندارد ولی هر آنچه مشکل و نقصی در جاده ها است مربوط به جاده هایی است که در بخش سرزمینی شهرستان سوسنگرد وجود دارد.



