به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر محمودی‌زاده، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرخمیر، اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از هرگونه تخریب، تصرف و تعرض، طرح پایش مستمر عرصه‌های منابع طبیعی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح، پایش و کنترل چوب و محصولات جنگلی و مرتعی، رصد و پایش اراضی ملی، کنترل محدوده‌های تحت مدیریت یگان حفاظت و همچنین بررسی و کنترل اراضی واگذار شده و محدوده‌های تحویل و تحول‌شده به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

محمودی‌زاده با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه‌های ملی تعطیل‌بردار نیست، گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بندرخمیر با حضور و گشت‌زنی مستمر، حتی در روزهای تعطیل، نسبت به پایش عرصه‌ها و پیشگیری از تخلفات اقدام می‌کنند تا از هرگونه فرصت برای تعرض به منابع طبیعی جلوگیری شود.

رئیس اداره منابع طبیعی بندرخمیر خاطرنشان کرد: رویکرد یگان حفاظت، پیشگیری و حضور میدانی مستمر در عرصه‌هاست و هرگونه تخلف در حوزه اراضی ملی، چوب و محصولات جنگلی و مرتعی، مطابق ضوابط و مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.

محمودی‌زاده در پایان از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف اراضی ملی، قطع و حمل غیرمجاز چوب و سایر تخلفات، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.