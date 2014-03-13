آخرین مرحله طرح توسعه پالایشگاه شازند بهره برداری شد/بهره برداری از واحدهای تصفیه اصفهان و بندرعباس در خرداد وبهمن

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی کشور ظهر پنجشنبه در آیین بهره برداری از این طرح گفت: با بهره برداری از این واحد روزانه 50 تن گوگرد از گازوئیل استحصال و به صورت گوگرد جامد به بازار عرضه می شود.



عباس کاظمی با اشاره به آلایندگی گوگرد تصریح کرد: با بهره برداری کامل از این طرح و پالایشگاه موجود علاوه بر تولید و عرضه روزانه 16 میلیون لیتر بنزین پاک و 10 میلیون لیتر نفت گاز یورو 4، روزانه حدود 600 تن گوگرد از محصولات تولیدی حذف و استحصال می شود.

وی افزود: طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند یک مجموعه کامل پالایشگاهی جدید که با هدف افزایش ظرفیت پالایشگاه موجود از 170 هزار بشکه به 250 هزار بشکه در روز و ارتقای کیفی محصولات اجرا شده است.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند ظرفیت این واحد را از 170 هزار بشکه به 250 هزار بشکه در روز و با ارتقای کیفیت محصول همراه کرده که درقالب این طرح روزانه 16 میلیون لیتر بنزین پاک، 10 میلیون لیتر نفت گاز یورو 4 به بازار عرضه و روزانه 600 تن گوگرد از محصولات تولیدی جدا می شود

تولید روزانه 12 میلیون لیتر نفت گاز مرغوب

کاظمی ادامه داد: واحد تصفیه هیدروژن از نفت پالایشگاه شازند آخرین مرحله از طرح توسعه و افزایش ظرفیت این پالایشگاه است که با راه اندازی آن علاوه بر تولید روزانه 12 میلیون لیتر نفت گاز مرغوب و با کیفیت، 50 تن گوگرد را از این ماده جدا سازی کرد و در کاهش الاینده های هوا و تولید ارزش افزوده از گوگرد نقشی مهم دارد.



وی اضافه کرد: گازوئیل تولید شده در پالایشگاه شازند به همراه 11 میلیون لیتر گازوئیل یورو4 تولیدی شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران که از حدود یک سال پیش درحال توزیع است ، روزانه بیش از 20 درصد نیاز کشور به گازوئیل با کیفیت را تامین می کند.

بهره برداری از واحدهای تصفیه هیدروژن اصفهان و بندرعباس در خرداد وبهمن



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی کشور افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده با بهره برداری از واحدهای تصفیه هیدروژن نفت و گاز اصفهان در خردادماه و بندرعباس در بهمن ماه سال اینده 60 درصد نیاز کشور به نفت گاز مرغوب تامین خواهد شد.



نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پالایشگاه شازند از افتخارات صنعت نفت کشور است که در سایه تعهد و خلاقیت نیروی انسانی فصلی ماندگار را در تولید کشور ایجاد کرده است.



قاسم عزیزی بیان کرد: طرح توسعه پالایشگاه شازند ندای عملی نیروی متخصص نفت کشور به آرمانهای امام راحل و رهبر فرزانه است.



وی اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود نیمی از آلایندگی محیطی با حمل و نقل و مرتبط با تولیدات سوخت است می طلبد سایر پالایشگاههای کشور نیز با الگو گیری از تولید کیفی محصولات پالایشگاه شازند برای سلامت محیطی و انسانها گامهای اساسی بردارند.



نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مواد خام اولیه کشور باید به بهترین شکل و بیشترین بهره وری در چرخه اقتصاد کشور قرار گیرد و می طلبد نفت خام که با هزینه های زیاد استخراج می شود در پالایشگاهها با کمترین مازوت تولیدی و بهترین کیفیت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده شود.



