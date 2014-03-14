ورزش سرلیست علاقه خانوارهای مشهدی/ شهروندان با فعالیت فرهنگی شهرداری موافقند

به گزارش خبرنگار مهر، سئوال اصلی در اجرای طرح نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی خانوارها مشهدی این بود که، نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان مشهدی در نواحی 13 گانه مشهد کدامند؟

شهرداری مشهد برای شناسایی آسیب های اجتماعی و جلب مشارکت فرهنگی خانوارهای مشهدی با همکاری اساتید جامعه شناسی سعی درتدوین برنامه ای کاربردی برای افزایش سرمایه اجتماعی و ارائه راهکار دراین خصوص را دارد.

در نتایج این بررسی آمده است، تنها سه درصد از مشهدی ها فعالیت فرهنگی شهرداری را لازم نمی دانند و 97 درصد شهروندان با این فعالیت ها یا کاملا موافقند و یا معتقدند باید این نهاد اجتماعی در کنار سایر دستگاه ها فعالیت فرهنگی داشته باشد.

بررسی تمایلات فرهنگی شهروندان ساکن 155 محله مشهد

عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در ارائه برخی نتایج این تحقیق در گفتگو با مهر در حاشیه جلسه ارزیابی نیازهای فرهنگی خانوارهای و اجتماعی خانوارهای مشهد اعلام کرد: شهرداری یک نهاد خدمت رسان است در ابعادی وسیع است و سیاست گذاری در این زمینه نیازمند اطلاع مدیران شهری از نیاز شهروندان است.

غلامرضا حسنی با بیان اینکه جامعه آمار این تحقیق شهروندان ساکن 155 محله مشهد در 13 منطقه شهری بوده اند عنوان کرد: روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی سیستماتیک با استفاده از نقشه و فهرست خانوارها دربلوک ها و خوشه های نمونه در جمعیتی بیش از هشت هزار نفر بوده است.

وی بیان کرد: نیازهای فرهنگی شهروندان در حوزه آموزش، مذهبی، هنری و ادبی بررسی شد که حوزه هنری و ادبی در تمامی مناطق اولویت چهارم بود و سایر حوزه ها در مناطق متفاوت بودند.

حسنی در خصوص جشن ها و مراسمات محلی گفت: براساس این تحقیق 50 درصد شهروندان در مراسم و جشن های برگزار شده توسط شهرداری شرکت می کنند و البته زنان دو درصد بیشتر مشارکت دارند.

مراسم ورزشی بیشترین جذابیت را برای شهروندان دارد

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: مراسم ورزشی بیشترین جذابیت را برای شهروندان دارد که این آمار در منطقه 6 مشهد با استقبال 99 درصدی همراه است.

وی گفت: میانگین اقبال به مراسم ورزشی در کل مشهد 74 درصد است و کمترین آن در منطقه یک مشهد است.

این استاد دانشگاه و محقق عنوان کرد: در حوزه مذهبی استقبال مردم از اینگونه مراسم 64 درصد میانگین شهر است.

تمایل مردم برای شرکت در فعالیت های آموزشی بالاست

وی همچنین تاکید کرد که تمایل مردم برای شرکت در فعالیت های آموزشی بالاست و به خاطر سطح بالای تحصیلات در مشهد باید برای این موضوع نیز مکانیزمی تعریف شود.

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی در مورد مکانهایی که برگزاری مراسم و جشن های شهرداری با اقبال مردم روبه می شوند گفت: بوستان ها، میادین، مدارس و مساجد بررسی شدند.

وی گفت: منطقه 9 مشهد بالاترین تمایل به برگزاری مراسم در پارک ها دارند.

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: سابقه شرکت در بوستانها نشان داد که 50 درصد در این مراسم شرکت بودند.

وی تاکید کرد: بوستانها و پارک ها از نظر مشهدی ها بهترین مکانها برای برگزاری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و جشن ها هستند.

ورزش ، آموزش و مذهب اولویت شهروندان

حسنی ادامه داد: سنجش ترجیحات شهروندان در زمینه جشن ها و مراسمات نشان داد سه اولویت نخست شهروندان به ترتیب ورزشی ، آموزشی و مذهبی است.

همچنین استاد حسنی بیان کرد: نتایج مربوط به نیازهای فرهنگی و اجتماعی و ورزشی محله نشان می دهد که مهم ترین پاسخگویان سالن های ورزشی سرپوشیده، پارک یا مرکز فرهنگی ورزشی ویژه بانوان و کودکان و امکانات ورزش صبحگاهی را نیاز شهری می دانند..

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی در ادامه گفت: در بررسی ها معلوم شد که اغلب مردم تمایل دارند یک روز در هفته را مشارکت اجتماعی داشته باشند.

در پایان این جامعه شناس بر لزوم مدیریت فراغت شهروندان تاکید کرد و گفت: جامعه تعطیل پذیر نیست و باید فراغت شهروندان مدیریت شود البته مبنا مداخله نیست و باید تمایلات شهروندان در نظر گرفته شود.

بسیاری از افراد اوقات فراغت را اوقات بیکاری را بی حاصل می دانند اما با بهره گیری از فعالیت های فرهنگی در اوقات فراغت می توان در جهت فعالیت های گروهی و اهداف جمعی ، ایجاد تعلق خاطر برای شهروندان بهره برد .

همچنین اگر شهروندان در اوقات فراغت از امکانات شهری استفاده کنند و در کنار هم باشند و استعداد خود را به نمایش بگذارند حس مفید بودن در زندگی شهری را خواهند داشت.

مشهدی ها تمایل دارند به ورزش و معتقدند باید امکانات ورزشی توسط مجموعه شهرداری گسترش یابد که در صورتی که رویکرد مدیریت شهری به این سمت برود؛ با شرکت شهروندان و بویژه جوانان در فعالیت های ورزشی از بار آسیب های اجتماعی نیز کم می شود.

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گزارش : زهره رنگ آمیز