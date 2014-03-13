به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر لرستان اظهار داشت: اگر این واجب و فریضه الهی در جامعه به نحو احسن اجرا شود اثرگذاری آن از دیگر فرایض در جامعه بیشتر است.

وی با بیان اینکه برآیند جلسات و فعالیتها در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کاهش ناهنجاریها در جامعه خواهد بود، عنوان کرد: به این لحاظ این گونه جلسات و فعالیتها دارای اهمیت است.

امر به معروف و نهی از منکر منجر به کاهش ناهنجاریها در جامعه می شود

بازوند خواستار توجه ویژه فرمانداران و مدیران کل برای برگزاری جلسات و برنامه های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر شد و گفت: اگر مجموعه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار خود را به نحو احسن انجام دهد به طور قطع برآیند آن کاهش ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهد بود و کاهش این معضل می تواند منجر به دستیابی به مهندسی اجتماعی شود.

استاندار لرستان مهندسی اجتماعی را نیز پیش درآمد امنیت و احساس امنیت دانست و گفت: امنیت نیز بستر توسعه استان است و توسعه نیز منجر به بهبود زندگی برای مردم خواهد شد که همه ما به دنبال آن هستیم.

بازوند تصریح کرد: اگر به دنبال شکل گیری و تحقق امر به معروف و نهی از منکر هستیم باید مطابق تاکیدات رهبر معظم انقلاب این موضوع در قالب حرکتهای رفتاری و گفتاری در میان مردم صورت گیرد.

وی ادامه داد: حرکت جامعه در طول اتوبان رفتاری و گفتاری که در آن تابلوهای حدود اسلامی و الهی و ضرورت رعایت آنها نصب شده می تواند جامعه را در مسیر درست امر به معروف و نهی از منکر قرار دهد.

برآیند امر به معروف و نهی از منکر نیکی و خوبی برای جامعه است

استاندار لرستان با بیان اینکه برآیند امر به معروف و نهی از منکر نیکی و خوبی برای جامعه است، افزود: اگر در این زمینه درست عمل شود انسان نیز به صورت فطری به نیکی ها و خوبی ها علاقمند است.

بازوند خواستار احساس مسئولیت آحاد مردم در زمینه امر به معروف و نهی از منکر شد و گفت: شکل گیری این احساس مسئولیت نیازمند ایجاد انگیزه و برنامه ریزی در سطح جامعه است.

وی با بیان اینکه ادارات، دستگاههای اجرایی و مسئولان باید در این زمینه پیشقدم باشند، تصریح کرد: در این راستا آحاد جامعه و اقشار مختلف از خانواده ها گرفته تا تشکلها و سازمانهای مردم نهاد نقش دارند.

استاندار لرستان همچنین خواستار نقش آفرینی رسانه ها و به ویژه صدا و سیما در ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر شد و گفت: همه ما باید در راستای شکل گیری صحیح مهندس اجتماعی در جامعه نقش خود را ایفا کنیم.

اختصاص 300 میلیون تومان به ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان

بازوند همچنین در مورد اختصاص اعتبار به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نیز گفت: علی رغم اینکه قانون بودجه سال 93 تصویب شده ولی هنوز برخی پیوستهای این قانون نهایی نشده است.

وی ادامه داد: با این حال تلاش می کنیم که از محل اعتبارات سال آینده نسبت به تامین 300 میلیون تومان از بودجه مورد نیاز این ستاد اقدام کنیم.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به روند احداث ساختمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان عنوان کرد: این پروژه در حال حاضر 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که سعی می کنیم طی سال 93 آن را به اتمام برسانیم.

بازوند افزود: در زمینه تامین زمین مورد نیاز و یا ساختمان برای استقرار ستادهای شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر در شهرستانها نیز از فرمانداران می خواهیم که پیشنهادات خود را ارائه دهند.