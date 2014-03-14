تلاش برای حذف پرتاب زباله از خودرو در ایام نوروز/ تولید بالای زباله در سه استان شمالی

محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فقط استانهای شمالی کشور با معضل پسماند مواجه نیستند بلکه این مشکل کشوری و حتی جهانی است.

وی با اشاره به اینکه در سال 1998 برای نخستین بار جزیره ای در اقیانوس آرام در جوار هاوایی کشف شد که به قاره هفتم یا قاره کثیف نام گذاری شد، اظهار داشت: مساحت این جزیره 3.5 کیلومتر مربع بود و هر سال 10 درصد به مساحت آن اضافه می شد و نکته قابل تامل این بود که این جزیره از مواد غیر قابل بازیابت و زباله های ریخته شده در دریا در مدت نیم قرن تشکیل شد.

به گفته درویش، ریختن زباله در سالیان طولانی موجب نابودی 240 گونه آبزی در سراسر دنیا شده است .

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست تصریح کرد: در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولتها موظف به مدیریت پسماند شده اند ولی متاسفانه تاکنون اقدام عملی که نتیجه بخش باشد صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: برای مقابله با مسئله پسماند باید تلاش کنیم تا مردم نسبت به زیستگاه شان که درحال نابودی است حساس شوند و نسبت به نجات آن تلاش کنند که در این میان نقش سازمانهای مردم نهاد بسیار حایز اهمیت است.

درویش به امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و 6 استان کشور اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه چندی پیش بین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران استانهای تهران ، البرز ، گیلان ، مازندران ، گلستان و قزوین به امضا رسید که مدیریت پسماند و توسعه اکوتوریسم برخی از مفاد و اهداف این تفاهمنامه است.

درویش افزود: یکی از اهداف کوتاه مدت این تفاهمنامه این است که تلاش کنیم حداقل پرتاب زباله از خودرو را در ایام نوروز حذف کنیم و آن را به سراسر کشور تسری دهیم.