"کعبه عشق" در مشهد رونمایی شد/ استقبال پایتخت معنوی از بهار فاطمی

به گزارش خبرنگار مهر، کعبه عشق نخستين يادمان شهري نوروزي سال بود که با حضور شهردار و مدیران شهری رونمایی شد.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد پنج شنبه شب در آئین رونمایی اولین المان استقبال ازبهار 93" کعبه عشق" اظهار کرد: انتظار شهروندان به خاطر فعالیت های سالهای گذشته بالارفته و سواد بصری مردم مشهد افزایش یافته و به این خاطر مطالبه آنان نیز بیشتر شده است.

هادی عرفانیان گفت: برای استقبال ازبهار 10 هزار نفر ساعت کارشناسی و 400 نفر ساعت تخصصی را در ساخت المان های مشهد شاهد هستیم.

عرفانیان بیان کرد: هزار و 823 اثر از هزار و 224 هنرمند تا پایان شب پنجم بهمن به دبیرخانه استقبال از بهار رسید که 9 داور به شکل تخصی آنها را داوری کرد.

وی افزود: 846 اثر با عنوان بهار جان، 314 اثر بانوی آب و آیینه، 297 اثر شهر زیبای من مشهد،224 اثر باعنوان بانوی آب و آئینه و 142 اثر با عنوان مهمان آشنا خاطرات میزبان حضرت رضا(,ع) توسط هنرمندان ساخته شده است.

عرفانیان عنوان کرد:به طور خاص 10 اثر با موضوعات حضرت زهرا(س)ارائه شد که تاکنون 82 المان در مرحله نهایی است و نصب می شوند.

وی با اشاره به اینکه امسال دو المان دائم داشتیم با عنوان هفت آسمان و سرو سرافراز افزود: هزار تابلو در 22 پل گالری به نمایش گذاشته می شود.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد همچنین از ارائه هشت اثر نقاشی دیواری در استقبال از بهار 93 خبرداد وگفت: پنج هزارو 200 متر پرم تحویل مناطق شهرداری شده و نصب خواهد شد.

وی گفت: امسال اقدامات مشترکی با محوریت مساجد و با همکاری انجمن نمایش و کانون مساجد به عنوان جشنواره بچه های مسجد برگزار می شود.

عرفانیان از فراخوان پوستراستقبال از بهار برای اکران شهری برای اولین بار در کشور در مشهد خبر داد و گفت: 294 اثر رسید که 43 اثر برگزیده شده است و در پل گالری ها نصب می شود.

وی یادآور شد: 10 المان به شهرستانهای استان اهدا شد و 30 المان از سال گذشته در حال تعمیر است.

جامعه هنری بر گردن مدیریت اجرایی شهر حق دارد

همجنین شهردار مشهد در این مراسم با اشاره به اینکه منظر و سیمای شهر ی در زندگی انسانها موثراست افزود: مانند فروشنده ای که مغازه خود را بیاراید و اجناس و کالای خود را بسته بندی کند و فروشنده ای که اینطور نباشد چه تاثیری بر مشتری می گذارند.

صولت مرتضوی گفت: مشهد نیز باید برای پذیرایی از 5 میلیون زائر منظر و سیمایی آراسته داشته باشد.

وی ادامه داد: شهرداری و شهروندان مشهدی برای کمک به سلامت روان جسم و ایجاد شادابی نیاز است که با همکاری هم فضای شهر را زیبا و در سیما و منظر شهر شادابی ایجاد کنند.

مرتضوی گفت: مسئولان فرهنگی مشهد کار خود را به خوبی انجام دادند و شهر بهشت در آستانه بهار با سیمایی متناسب به پیشواز زائران و مجاوران خواهد رفت.

شهردارمشهد پیرایش شهر از نازیبایی ها مانند جمع آوری سد معبرها و حفاری ها و ایجاد فضای سبز و نصب المان ها را از عوامل تاثیر گذار بر زیبایی بصری شهر دانست که شهرداری به آن اقدام کرده است.

وی گفت: حاصل دست هنرمندان و هنرهای فاخری که طراحی و به صورت المان ارائه می شود در عمق جان شهروندان تاثیرگذار است و با رونمایی از اولین فاطمی با عنوان کعبه عشق به استقبال بهار می رویم.

وی با تاکید بر اینکه امسال بهار با ایام شهادت بانوی آب و آیینه همراه است افزود: حضرت فاطمه (س) نیز زیبایی ها را دوست داشت و همچنین با شادی شیعیان و مسلمانان شاد خواهد بود.

مرتضوی در ادامه به این نکته اشاره کرد که باید به هنر هنرمندان ارزش گذاشت و گفت: جامعه هنری بر گردن مدیریت اجرایی شهر حق دارد.

وی گفت: آنها که خالق آثار فاخر هستند با الهام غیبی به این کار ارزشمند موفق نشده اند بلکه با تلاش و کوشش و صرف وقت هنر فاخری را ارائه کرده اند.

22درصد گل آرایی سطح شهر مشهد

شهردار همچنین به ارائه خدمات و فعالیت های خدمات و محیط زیست شهر اشاره کرد و گفت: کاشت 9 میلیون بوته گل نیز امسال در سطح شهر بسیار ارزشمند و زیبا است.

وی گفت: نسبت به گذشته 22درصد گل آرایی سطح شهر مشهد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: برای کاهش آلاینده ها و کمک به محیط زیست باید توسعه فضای سبز اهمیت و توجه به شکل مطلوب داشته باشیم.

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