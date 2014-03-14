  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

اولین یادمان بهار93/

"کعبه عشق" در مشهد رونمایی شد/ استقبال پایتخت معنوی از بهار فاطمی

"کعبه عشق" در مشهد رونمایی شد/ استقبال پایتخت معنوی از بهار فاطمی

مشهد - خبرگزاری مهر: يادمان کعبه عشق از المان های مذهبی و با رویکرد بهار فاطمي در پايانه مسافربري مشهد رونمایی شد تا پایتخت معنوی به استقبال بهار 93 برود.

به گزارش خبرنگار مهر، کعبه عشق نخستين يادمان شهري نوروزي سال  بود که با حضور شهردار و مدیران شهری رونمایی شد.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد پنج شنبه شب در آئین رونمایی اولین المان استقبال ازبهار 93" کعبه عشق" اظهار کرد: انتظار شهروندان به خاطر فعالیت های سالهای گذشته بالارفته و سواد بصری مردم مشهد افزایش یافته و به این خاطر مطالبه آنان نیز بیشتر شده است.

هادی عرفانیان گفت: برای استقبال ازبهار  10 هزار نفر ساعت کارشناسی و 400 نفر ساعت تخصصی را در ساخت المان های مشهد شاهد هستیم.

عرفانیان بیان کرد: هزار و 823 اثر از هزار و 224 هنرمند تا پایان شب پنجم بهمن به دبیرخانه استقبال از بهار رسید که 9 داور به شکل تخصی آنها را داوری کرد.

وی افزود: 846 اثر با عنوان بهار جان، 314 اثر بانوی آب و آیینه، 297 اثر شهر زیبای من مشهد،224 اثر باعنوان بانوی آب و آئینه  و 142 اثر با عنوان مهمان آشنا خاطرات میزبان حضرت رضا(,ع) توسط هنرمندان ساخته شده است.

عرفانیان عنوان کرد:به طور خاص 10 اثر با موضوعات حضرت زهرا(س)ارائه شد که تاکنون 82 المان در مرحله نهایی است و نصب می شوند.

وی با اشاره به اینکه  امسال دو المان دائم داشتیم با عنوان هفت آسمان و سرو سرافراز افزود: هزار تابلو در 22 پل گالری به نمایش گذاشته می شود.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد همچنین از ارائه  هشت اثر نقاشی دیواری در استقبال از بهار 93 خبرداد وگفت: پنج هزارو 200 متر پرم تحویل مناطق شهرداری شده و نصب خواهد شد.

وی گفت:  امسال اقدامات مشترکی با محوریت مساجد و با همکاری انجمن نمایش و کانون مساجد به عنوان جشنواره بچه های مسجد برگزار می شود.

عرفانیان از فراخوان پوستراستقبال از بهار برای اکران شهری برای اولین بار در کشور در مشهد خبر داد و گفت: 294 اثر رسید که 43 اثر برگزیده شده است و در پل گالری ها نصب می شود.

وی یادآور شد: 10 المان به شهرستانهای استان اهدا شد و 30 المان از سال گذشته در حال تعمیر است.

جامعه هنری بر گردن مدیریت اجرایی شهر حق دارد

همجنین شهردار مشهد در این مراسم با اشاره به اینکه  منظر و سیمای شهر ی در زندگی انسانها موثراست افزود: مانند فروشنده ای که مغازه خود را بیاراید و اجناس و کالای خود را بسته بندی کند و فروشنده ای که اینطور نباشد چه تاثیری بر مشتری می گذارند.

صولت مرتضوی گفت: مشهد نیز باید برای پذیرایی از 5 میلیون زائر منظر و سیمایی آراسته داشته باشد.

وی  ادامه داد: شهرداری و شهروندان مشهدی برای کمک به سلامت روان  جسم و ایجاد شادابی نیاز است که با همکاری هم فضای شهر را زیبا و در سیما و منظر شهر شادابی ایجاد کنند.

مرتضوی گفت: مسئولان فرهنگی مشهد کار خود را به خوبی انجام دادند و شهر بهشت در آستانه بهار با سیمایی متناسب به پیشواز زائران و مجاوران خواهد رفت.

شهردارمشهد پیرایش شهر از نازیبایی ها مانند جمع آوری سد معبرها و حفاری ها و ایجاد فضای سبز و نصب المان ها را  از عوامل تاثیر گذار بر زیبایی بصری شهر دانست که شهرداری به آن اقدام کرده است.

وی گفت: حاصل دست هنرمندان و هنرهای فاخری که طراحی و به صورت المان ارائه می شود در عمق جان شهروندان تاثیرگذار است  و با رونمایی از اولین فاطمی با عنوان کعبه عشق به استقبال بهار می رویم.

وی با تاکید بر اینکه امسال بهار با ایام شهادت بانوی آب و آیینه همراه است افزود: حضرت فاطمه (س) نیز زیبایی ها را دوست داشت و همچنین با شادی شیعیان و مسلمانان شاد خواهد بود.

مرتضوی در ادامه به این نکته اشاره کرد که باید به هنر هنرمندان ارزش گذاشت و گفت: جامعه هنری بر گردن مدیریت اجرایی شهر حق دارد.

وی گفت: آنها که خالق آثار فاخر هستند با الهام غیبی به این کار ارزشمند موفق نشده اند بلکه با تلاش و کوشش و صرف وقت هنر فاخری را ارائه کرده اند.

22درصد  گل آرایی سطح شهر مشهد

شهردار  همچنین به ارائه خدمات و فعالیت های خدمات و محیط زیست شهر اشاره کرد و گفت: کاشت 9 میلیون بوته گل نیز امسال در سطح شهر بسیار ارزشمند و زیبا است.

وی گفت: نسبت به گذشته 22درصد  گل آرایی سطح شهر مشهد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: برای کاهش آلاینده ها و کمک به محیط زیست باید توسعه فضای سبز اهمیت و توجه به شکل مطلوب داشته باشیم.

 

کد مطلب 2255910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه