به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی روز یکشنبه در نشست با مجمع هماندیشی استان با تأکید بر ضرورت همافزایی برای پیشبرد امور، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از ظرفیتهای علمی، اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و مردمی استان هستیم و این امر جز با همدلی و پرهیز از حاشیهها محقق نمیشود.
صادقی خاطرنشان کرد: زنجان ظرفیتهای متعددی برای رشد و توسعه دارد و باید همه توان خود را به جای پرداختن به حواشی، بر حل مسائل مردم، تقویت سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و پیشبرد طرحهای توسعهای استان متمرکز کنیم.
استاندار زنجان گفت: امیدواریم با وحدت و همدلی، گامهای مؤثرتری در مسیر توسعه هرچه بیشتر استان برداریم؛ چراکه زنجان ظرفیتهای متعددی برای توسعه دارد که باید از آنها به شکل مطلوب استفاده شود.
وی با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: از هشت شهرستان استان، ۶ شهرستان درگیر حملات دشمن بودند و برآورد خسارتهای وارد شده به بخشهای غیرنظامی استان حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و حدود هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی نیز آسیب دید.
استاندار زنجان با بیان اینکه ایران با اقتدار در برابر دشمن ایستادگی کرد، ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، به سمت جنگ ترکیبی با وجه غالب اقتصادی حرکت کرده و امروز بخش مهمی از تلاش دشمن، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف مؤلفههای قدرت کشور است.
صادقی تصریح کرد: دشمن تلاش میکند با استفاده از شبکههای ماهوارهای و ظرفیت گسترده اینترنت و شبکههای اجتماعی، این تصور را ایجاد کند که نظام جمهوری اسلامی پایگاه اجتماعی ندارد و آیندهای برای آن متصور نیست، اما برخلاف محاسبات دشمن، جنگ اخیر نشان داد جمهوری اسلامی از پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردار است و آنچه دشمن انتظار داشت، اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران تاکنون از الطاف الهی برخوردار بوده است، گفت: در کنار این موضوع، ما نیز تکالیفی داریم که باید آنها را بهدرستی انجام دهیم و یکی از مهمترین این تکالیف، تقویت انسجام اجتماعی، امید و کارآمدی در عرصههای مختلف است.
استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با تهدیدات سایبری در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: علاوه بر حملات نظامی، دشمن حملات سایبری را نیز دنبال میکرد که با شکلگیری یک کارگروه مقابله با جنگ سایبری در استان، اقدامات لازم انجام شد و زنجان در این حوزه آسیب جدی ندید.
صادقی همچنین با اشاره به مدیریت تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، گفت: با وجود شرایط جنگی، خللی در تأمین کالاهای اساسی استان ایجاد نشد و حتی زنجان در تأمین نیاز برخی استانهای دیگر نیز نقشآفرینی کرد.
وی افزود: تابآوری در تأمین کالاهای اساسی حاصل تلاش هزاران نفر از افرادی بود که در گمنامی وظایف خود را انجام دادند و در این مدت حدود ۴۰۲ هزار تن نهاده دامی از طریق سامانههای مربوط در استان توزیع شد.
استاندار زنجان تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار را از دیگر اقدامات انجامشده در شرایط جنگ اقتصادی عنوان کرد و گفت: در این قرارگاه، موضوع تأمین، توزیع و نظارت بر بازار با جدیت دنبال می شود تا فشارهای ناشی از شرایط جنگی و اقتصادی کمترین اثر را بر زندگی مردم داشته باشد.
صادقی با اشاره به مجموعه اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف، اظهار کرد: در حوزه آب، کشاورزی، سلامت، مدرسهسازی و زیرساختهای استان اقدامات متعددی در حال اجراست و تلاش مدیریت استان بر این بوده که با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند توسعه متوقف نشود.
وی با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان، گفت: نرخ بیکاری در زنجان کاهش یافته و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کرده است و در بسیاری از شاخصها، استان در جایگاههای بالای کشوری قرار دارد.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری استان، افزود: در یک سال گذشته زمینه جذب بیش از ۱۱۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی فراهم شده و مجوزهای سرمایهگذاری به ارزش حدود ۱۶ همت صادر شده که ظرفیت ایجاد حدود سه هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی را فراهم میکند.
صادقی ادامه داد: رشد صادرات استان نیز در ماههای نخست سال قابل توجه بوده و در چهار ماهه نخست، صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژی، خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید برق استان حدود هزار و ۱۵۰ مگاوات است، در حالی که نیاز استان حدود ۶۰۰ مگاوات برآورد میشود و مازاد تولید به شبکه سراسری تزریق میشود.
استاندار زنجان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از برنامههای مهم استان دانست و گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی با جدیت دنبال میشود و ظرفیت قابل توجهی از پروژههای خورشیدی استان در دست اجراست که بخشی از آنها تا پایان سال وارد مدار خواهد شد.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حوزه مسکن و زیرساختهای آموزشی، افزود: اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای مختلف استان از سر گرفته شده و در حوزه مدرسهسازی نیز دهها پروژه در دست اجرا بوده که بخشی از آنها شامل احداث صدها کلاس درس است.
وی همچنین با اشاره به تعامل شکلگرفته میان مدیریت استان و بخش خصوصی، اظهار کرد: بخش خصوصی ظرفیت مهمی برای شتاببخشی به توسعه استان است و تلاش کردهایم با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، زمینه حضور و سرمایهگذاری فعالان اقتصادی در طرحهای مختلف را فراهم کنیم.
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