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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

مصطفی‌یف: مسیر ریلی ایران و آذربایجان تا منطقه آغبند پیش رفت

مصطفی‌یف: مسیر ریلی ایران و آذربایجان تا منطقه آغبند پیش رفت

در گفتگوی تلفنی وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، آخرین وضعیت همکاری‌های ترانزیتی بررسی شد و مصطفی‌یف از پیشرفت مسیر ریلی در سمت آذربایجان تا منطقه آغبند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، در گفتگویی تلفنی، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و راهکارهای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های ترانزیت، پروژه‌های مرزی و نفت و گاز را بررسی کردند.

صادق: کمیته مشترک ایران و آذربایجان سریع تشکیل شود

وزیر راه و شهرسازی در این گفتگو با اشاره به برگزاری جلسات مشترک در حوزه‌های گاز، برق و حمل‌ونقل، بر لزوم تشکیل سریع کمیته مشترک برای بررسی و پیگیری نتایج موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد.

صادق با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در جریان جنگ اخیر، گفت: همزمان با بازگرداندن مسیرهای مواصلاتی آسیب‌دیده به وضعیت عملیاتی، روند تکمیل پروژه‌های در دست اجرا نیز بدون توقف ادامه یافته است.

عضو کابینه دولت چهاردهم روند مثبت روابط ایران و جمهوری آذربایجان را مرهون مذاکرات روسای جمهور دو کشور و همکاری نزدیک مسئولان در تمامی سطوح دانست.

مصطفی‌یف: بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران ستودنی است

شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های ریلی، اظهار کرد: مسیر ریلی در سمت جمهوری آذربایجان تا منطقه آغبند پیش رفته است و در صورت تکمیل بخش مربوط به ایران، این مسیر می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ایفا کند.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران در جریان جنگ گفت: تلاش و اراده دولت ایران برای بازسازی و فعال نگه داشتن مسیرهای ترانزیتی ستودنی است و عملکرد وزارت راه و شهرسازی ایران در این زمینه بسیار حرفه‌ای بوده است.

طرفین در این گفتگوی تلفنی همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه، بر گسترش همکاری‌های راهبردی و اقتصادی میان دو کشور تأکید کردند.

کد مطلب 6938803
زهره آقاجانی

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