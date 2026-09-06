توقیف محموله بیش از ۲ تنی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی صبح امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مأموران ایست بازرسی «خمه»، شهرستان الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.
وی افزود؛ در بازرسی از این کامیون، مقدار ۶۰ کیسه ۴۰ کیلویی، جمعاً دو تن و ۴۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع کشف، کامیون به پارکینگ دلالت، دراینرابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
فرمانده انتظامی الیگودرز با تأکید بر اینکه پلیس با تمام توان با مخلان اقتصادی و افراد فرصتطلب مقابله خواهد کرد، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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