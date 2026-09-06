  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

توقیف محموله بیش از ۲ تنی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

توقیف محموله بیش از ۲ تنی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

الیگودرز - فرمانده انتظامی الیگودرز از توقیف یک دستگاه کامیون حامل دو تن و ۴۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی فاقد مجوز در شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران ایست بازرسی «خمه»، شهرستان الیگودرز حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود؛ در بازرسی از این کامیون، مقدار ۶۰ کیسه ۴۰ کیلویی، جمعاً دو تن و ۴۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع کشف، کامیون به پارکینگ دلالت، دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با تأکید بر اینکه پلیس با تمام توان با مخلان اقتصادی و افراد فرصت‌طلب مقابله خواهد کرد، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6938755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها