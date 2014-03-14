رویترز : بانکهای غربی از همکاری با ایران خودداری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود توافقات ایران و غرب، بانکهای غربی از تعاملات بانکی با ایران در زمینه های انسانی به علت بیم از تحریمهای آمریکا خودداری می کنند.

بنا بر این گزارش این مطلب را بانکداران غربی و برخی مقامات دولتهای غربی به اطلاع رویترز رسانده اند.

بر اساس تحریمهای اعمال شده علیه ایران در دو سال گذشته، ایران از خرید مواد غذایی و کالاهای انسانی منع نشده است، اما عملا فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا درباره نقل و انتقال پول و کالا موجب شده است تا این تعاملات انجام نشود.

در توافق هسته ای موقت بین ایران و گروه 1+5 تصریح شده است که قدرتهای جهانی باید برای معاملات انسانی ایران یک کانال مالی اختصاص دهند تا ایران بتواند از طریق آن از محل دارایی های حاصل از فروش نفت خود ،کالاهای انسانی مورد نیاز خود را خریداری کند.

رویترز همچنین مدعی شده است اسنادی را دیده است که نشان می دهد دولت ایران در حال فشار وارد کردن به قدرتهای جهانی برای اجرایی کردن این بند از توافق خود با ایران است.