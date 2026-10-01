باقرنژاد: دیدار با خانواده شهدای سلامت کمترین وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی باقرنژاد صبح پنجشنبه در جریان دیدار با خانواده شهید مدافع سلامت «خلیل احمدی» در سنندج، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: ایثار و فداکاری کادر درمان در دوران شیوع بیماری کرونا، برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرز و بوم افزود.

وی افزود: شهدای مدافع سلامت و ایثارگران این عرصه با گذشتن از جان خود، در مسیر حفظ سلامت و امنیت جامعه گام برداشتند و دیدار با خانواده‌های آنان کمترین وظیفه‌ای است که بر عهده مسئولان قرار دارد.

مدیرکل مهندسی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید است، گفت: در حوزه مهندسی و پشتیبانی نیز تلاش می‌کنیم گام‌های مؤثری برای تکریم و تسهیل امور این خانواده‌ها برداشته شود.

کردستان مهد ایثار و شهادت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، با قدردانی از حضور مسئولان کشوری در منزل خانواده شهید احمدی اظهار کرد: کردستان همواره مهد ایثار و شهادت بوده و تقدیم شهدای سلامت نیز بیانگر تعهد و فداکاری مردم این استان در روزهای سخت است.

خسرو شهیدی افزود: حضور مسئولان در منزل خانواده‌های شاهد و ایثارگر موجب دلگرمی آنان می‌شود و بنیاد شهید کردستان نیز پیگیری مطالبات و تکریم این خانواده‌ها را در دستور کار دارد.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح تقدیر از صبر و استقامت خانواده شهید مدافع سلامت خلیل احمدی تجلیل شد.