  1. استانها
  2. کردستان
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

باقرنژاد: دیدار با خانواده شهدای سلامت کمترین وظیفه مسئولان است

باقرنژاد: دیدار با خانواده شهدای سلامت کمترین وظیفه مسئولان است

سنندج- مدیرکل مهندسی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تأکید بر جایگاه شهدای مدافع سلامت گفت: دیدار با خانواده‌های این شهدا و تکریم صبر و استقامت آنان، وظیفه‌ای مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی باقرنژاد صبح پنجشنبه در جریان دیدار با خانواده شهید مدافع سلامت «خلیل احمدی» در سنندج، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: ایثار و فداکاری کادر درمان در دوران شیوع بیماری کرونا، برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرز و بوم افزود.

وی افزود: شهدای مدافع سلامت و ایثارگران این عرصه با گذشتن از جان خود، در مسیر حفظ سلامت و امنیت جامعه گام برداشتند و دیدار با خانواده‌های آنان کمترین وظیفه‌ای است که بر عهده مسئولان قرار دارد.

مدیرکل مهندسی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید است، گفت: در حوزه مهندسی و پشتیبانی نیز تلاش می‌کنیم گام‌های مؤثری برای تکریم و تسهیل امور این خانواده‌ها برداشته شود.

کردستان مهد ایثار و شهادت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، با قدردانی از حضور مسئولان کشوری در منزل خانواده شهید احمدی اظهار کرد: کردستان همواره مهد ایثار و شهادت بوده و تقدیم شهدای سلامت نیز بیانگر تعهد و فداکاری مردم این استان در روزهای سخت است.

خسرو شهیدی افزود: حضور مسئولان در منزل خانواده‌های شاهد و ایثارگر موجب دلگرمی آنان می‌شود و بنیاد شهید کردستان نیز پیگیری مطالبات و تکریم این خانواده‌ها را در دستور کار دارد.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح تقدیر از صبر و استقامت خانواده شهید مدافع سلامت خلیل احمدی تجلیل شد.

کد مطلب 6964377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها