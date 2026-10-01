قیمت جهانی طلا امروز ۹ مهر؛ اونس رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی طلا در معاملات روز پنجشنبه افزایش یافت و در نخستین روز ماه اکتبر، کاهش فشارهای تورمی در آمریکا و افت انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری، از قیمت این فلز گرانبها حمایت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی در معاملات امروز با ۰.۵ درصد افزایش به ۴ هزار و ۱۷۵ دلار و ۱۹ سنت رسید. همچنین معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه دسامبر با ۰.۴ درصد افزایش، ۴ هزار و ۲۰۴ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

انتشار داده‌های تورمی آمریکا در روز چهارشنبه نشان داد شاخص قیمت‌ها در ماه اوت کمتر از انتظار افزایش یافته و همچنین آمار ماه قبل نیز مورد بازبینی کاهشی قرار گرفته است. این داده‌ها باعث شد انتظارات معامله‌گران برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه اکتبر کاهش پیدا کند.

بر اساس داده‌های بازار، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه اکتبر پس از انتشار این آمار به حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این رقم پیش از انتشار داده‌های تورمی حدود ۴۵ درصد بود. با این حال، معامله‌گران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را بالا و حدود ۹۷ درصد ارزیابی می‌کنند.

نرخ بهره بالاتر معمولاً به زیان طلا تمام می‌شود، زیرا این فلز سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و افزایش بازده دارایی‌های بهره‌دار می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا را کاهش دهد.

در همین حال، قدرت گرفتن دلار آمریکا همچنان مانعی برای رشد بیشتر قیمت طلا محسوب می‌شود. دلار در معاملات امروز در نزدیکی بالاترین سطح دو ماه گذشته قرار داشت و تقویت آن معمولاً خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند.

قیمت طلا در حالی معاملات ماه اکتبر را با افزایش آغاز کرده که این فلز در ماه سپتامبر بیش از ۶ درصد کاهش قیمت داشت.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با ۱.۲ درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۱۱ سنت، پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش به هزار و ۷۱۷ دلار و ۳۵ سنت و پالادیوم با ۰.۳ درصد افزایش به هزار و ۲۰۷ دلار و ۱۲ سنت در هر اونس رسید.

اکنون بازارها در انتظار انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه هستند؛ داده‌ای که می‌تواند بر انتظارات مربوط به مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و در نتیجه روند قیمت طلا اثرگذار باشد.