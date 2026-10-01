از قهرمانی جسورانه تا نقره سنگی؛ طلا در نزدیکی دوره گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (پنجشنبه ۹ مهر) با برگزاری رقابت های روز دوازدهم پیگیری شد.

جودو، والیبال، سنگنوردی، گلف، تکواندو (پومسه)، تیروکمان، قایقرانی بادبانی، دوچرخه سواری، پدل و کشتی ۱۰ رشته ای هستند که ورزشکاران کشورمان امروز در آنها به رقابت با حریفان شان پرداختند.

در این روز از بازی ها کاروان ایران ابتدا در کشتی فرنگی به ترتیب توسط علیرضا عبدولی و مهدی بالی به ترتیب صاحب مدال طلا و برنز شد و در پایان این روز هم رضا علیپور کاروان ایران صاحب مدال نقره سنگنوردی در ماده سرعت کرد. البته شانس های دیگری هم برای مدال اوری بود که توسط سجاد عباسپور در کشتی فرنگی و الیاس پرهیزگار در جودو از دست رفت.

کاروان ورزش ایران در حالی وارد روز دوازدهم شد که در روز یازدهم یک مدال طلا توسط امین میرزازاده در کشتی فرنگی کسب کرد و به واسطه این یک طلا با مجموع ۳۹ مدال شامل ۱۱ طلا، ۱۶نقره و ۱۲ برنز در رده ششم جدول توزیع مدال ها ایستاد.

با ۳ مدالی که در روز دوازدهم به دست امد مجموع مدال های کاروان ایران به ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز رسید. طلای عبدولی باعث صعود کاروان ایران به رده پنجم شد. ضمن اینکه با کسب دوازدهمین طلا، فاصله تعداد طلاها با ۱۳ طلای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ به یک طلا کاهش یافت.

عملکرد ورزشکاران کاروان ایران در روز دوازدهم از بیستمین دوره بازی های آسیایی به این شرح است:

علیپور در سنگنوردی مدال نقره گرفت



در ادامه رقابت‌های سنگ‌ نوردی، رضا علیپور در گروه سوم مرحله یک‌چهارم نهایی به رقابت پرداخت. او با ثبت ۵.۰۴ زمان و قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه خود موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی شد. در مرحله نیمه‌نهایی و در گروه سوم علیپور با دو نماینده از چین و یک نماینده از ژاپن رقابت کرد، اما با توجه به خطای دو حریف خود همراه با دیگر نماینده چین به فینال صعود کرد. او در فینال با ثبت زمان ۵.۳۶ به مدال نقره دست یافت.

مهدی بالی مدال برنز گرفت

در جریان مسابقات کشتی فرنگی و در وزن ۹۷ کیلوگرم، مهدی بالی در دور نخست با نتیجه ۷ بر صفر ابراهیم محمد از عربستان را مغلوب کرد. وی در مرحله یک چهارم با نتیجه ۱۰ بر صفر اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. او در این مرحله برابر حریف ژاپنی خود شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت. او در آخرین مبارزه به مصاف اسلام اولویف از قزاقستان رفت که این دیدار با نتیجه ۵ بر یک و با ضربه فنی به سود نماینده کشتی فرنگی ایران به پایان رسید و بالی موفق به کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا شد. این سومین و آخرین مدال کشتی فرنگی در این دوره بازی های آسیایی بود.

جایگاه ۵۷ برای نماینده گلف ایران

سجاد کرمپور با ثبت اسکور ۱۶۵ و ایستادن در جایگاه مشترک پنجاه و هفتمی جدول رده‌بندی به کار خود در رقابت های گلف پایان داد.

علیرضا عبدولی جسورانه قهرمان شد

در ادامه مسابقات کشتی فرنگی و در وزن ۷۷ کیلوگرم، علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آندیکا سولامان از اندونزی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. او در مرحله نیمه نهایی به مصاف شاهین بداغی، کشتی گیر ایرانی الاصل قطر رفت و در همان تایم اول موفق شد با اجرای فنون زیبا و تماشایی ۹ بر صفر برنده شود و اینگونه فینالیست شد. عبدولی مبارزه نهایی را برابر نائو کوساکا قهرمان المپیک از ژاپن رفت و با کسب پیروزی ۵ بر ۳ به عنوان قهرمانی دست یافت.

الیاس پرهیزگار از کسب مدال برنز بازماند

الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- کیلوگرم مسابقات جودو و در اولین مبارزه خود به مصاف «البایکوف» از امارات رفت و توانست با ایپون (ضربه فنی) این جودوکار اماراتی به مرحله بعدی این مسابقات راه پیدا کند. او در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل ابوبکر شروف از تاجیکستان شکست خورد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. او در ادامه و در مرحله شانس مجدد مقابل شینبایار اویونچیمگ از مغولستان به پیروزی رسید و راهی دیدار رده بندی شد. ملی پوش جودو ایران در آخرین مبارزه برابر «لی جون هوان» از کره جنوبی قرار گرفت و با وجود ارایه مبارزه ای نزدیک باخت و به مدال نرسید.

سجاد عباسپور از کسب مدال بازماند

سجاد عباسپور اولین نماینده ایران در دومین روز مسابقات کشتی فرنگی بود که در وزن ۶۰ کیلوگرم روی تشک رفت. او در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ هونگ تان از چین را شکست داد و به مرحله یک چهارم راه یافت. او در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ مقابل سومیت از هند به پیروزی رسید و به نیمه نهایی راه یافت. عباسپور در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر ۴ مقابل علیشیر گانیف، دارنده مدال نقره جهان شکست خورد و از صعود به فینال بازماند. او در دیدار رده بندی به مصاف سوزوکی از ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۷ بر ۴ به سود نماینده ژاپن به پایان رسید. به این ترتیب عباسپور از کسب مدال برنز بازماند.

پایان کار تنها رکابزن ایران با جایگاه دوازدهم

در چارچوب مسابقات دوچرخه سواری و در بخش پیست و در ماده المپیکی اومینیوم، آرش میرباقری تنها رکابزن ایران به رقابت با حریفانش پرداخت و در مجموع چهار ماده اسکرچ، تمپوریس، دور حذفی و دور امتیازی با ۵۶ امتیاز در رده دوزادهم قرار گرفت.

قطعی شدن مدال برنز برای پدل ایران

تیم پدل مردان ایران با ترکیب فرشاد شاهی و امیرمحمد جمشیدی در یک دیدار نزدیک و نفس‌گیر مقابل زوج ژاپنی به میدان رفتند و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید. دیگر تیم ایران هم با ترکیب حامی گلستان و آریا روغنی با شکست ۲ بر صفر تیم ژاپن به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد. بدین ترتیب ایران در مرحله نیمه نهایی ۲ نماینده دارد و مدالش قطعی شده است.

پایان کار نماینده گلف زنان ایران با رتبه چهلمی

نازنین شهرکی نماینده گلف زنان ایران در بازی های آسیایی با ثبت مجموع ۱۷۲ضربه در پایان راند اول و دوم مسابقات گلف بازی‌های آسیایی به کار خود پایان داد. شهرکی در روز دوم مسابقات ۸۷ ضربه ثبت کرد و با مجموع ۱۷۲ ضربه در پایان راند اول و دوم، در جایگاه چهلم جدول قرار گرفت.

پایان روز نخست تکواندو بدون مدال

یاسمن لیموچی اولین نماینده تکواندو بود که امروز مبارزات خود را در بخش پومسه انفرادی زنان برگزار کرد. او در مرحله نخست در میان ۱۶ ورزشکار شرکت کننده در این بخش موفق به صعود شد. او در مجموع اجرای دو فرم به امتیاز ۸.۲۵۰۰ دست یافت تا به عنوان نفر دوم گروه خود به دور بعد راه یابد. در جمع هشت بازیکن برتر، یاسمن لیموچی به عنوان نفر پنجم فرم خود را اجرا کرد و در نهایت با ایستادن در رتبه پنجم از کسب مدال بازماند. پیش از او، مرتضی زنده دل از رسیدن به جمع هشت بازیکن برتر پومسه انفرادی مردان بازمانده بود و بدین ترتیب روز نخست این بخش از مسابقات بدون مدال برای ایران به پایان رسید.

صعود سخت والیبال به نیمه نهایی

تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کره جنوبی به برتری ۳ بر ۲ دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. ملی پوشان والیبال در این مرحله و برای صعود به فینال با پاکستان دیدار خواهند کرد.

زنده دل از مسابقات پومسه حذف شد

در جریان رقابت های تکواندو بازی های آسیایی و در بخش پومسه، مرتضی زنده دل با امتیاز ۸،۷۵۰۰ در جایگاه پنجمی گروه خود قرار گرفت تا از راه یابی به هشت نفر برتر بازماند.

تیم پدل زنان حذف شد

تیم ملی پدل زنان ایران در مرحله یک چهارم بازی های آسیایی برابر فیلیپین شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در این دیدار با نتیجه ۲ به یک شکست خورد.

دختر جودوکار ایران حذف شد

مسابقات جودو بازی های آسیایی امروز با برگزاری رقابت های روز دوم پیگیری شد. در آغاز این روز از مسابقات سمیرا خاکخواه در رقابت‌های جودو بازی های آسیایی ناگویا برابر تائو یویینگ از چین شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

دختر کماندار ایران به نیمه نهایی کامپوند نرسید

بیتا عاشق زاده در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیروکمان و در ماده کامپوند با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۳۵مقابل کمانداری از فیلیپین شکست خورد و از صعود به جمع چهار کماندار برتر این رقابت‌ها بازماند.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)