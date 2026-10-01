به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست خراسان شمالی، روح‌الله لایق اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی درباره وقوع آتش‌سوزی، محیط‌بانان، نیروهای منابع طبیعی، همیاران محیط زیست و جوامع محلی منطقه بلافاصله با تجهیزات اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.

افزود: با وجود مهار اولیه حریق، اقدامات تکمیلی برای اطمینان از خاموش شدن کامل آتش در سطح مرتع انجام شد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: محیط‌بانان به همراه همیاران محیط زیست برای پایش و اطمینان از اطفای کامل، به‌صورت شبانه در محل حضور داشته و پس از اطمینان از مهار کامل حریق، منطقه را ترک می‌کنند.

لایق با اشاره به خشکی پوشش گیاهی در مراتع، بر رعایت نکات ایمنی از سوی گردشگران و بهره‌برداران مراتع تأکید کرد و از شهروندان خواست از هرگونه اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی شود، خودداری کنند.