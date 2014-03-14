به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات هسته ای ایران و غرب در هفته آینده، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت برای رسیدن به توافق هسته ای دائم ایران با تصمیمات سختی روبرو است.

وی که در کمیته اعتبارات سنای آمریکا سخن می گفت، تصریح کرد که آمریکا در حال راستی آزمایی برنامه های دولت حسن روحانی در زمینه برنامه هسته ای ایران است.

کری گفت: من فکر می کنم ما در مسیر درستی حرکت می کنیم، اما نمی دانم در نهایت به کجا خواهیم رسید.

وی افزود: ایرانی ها برای به دست آوردن استاندارهای جامعه جهانی مجبور هستند تصمیمات بسیار سختی بگیرند تا درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود به جامعه جهانی اطمینان دهند.

کری در واکنش به این انتقادها که توافق هسته ای این اجازه را داده تا پول نقد راهی ایران شود و ایران به حمایتهای مالی خود از حزب الله ادامه دهد، گفت: ما به صراحت اعلام کرده ایم که ایران برای تجارت باز نیست.

وی افزود: معاملات متوقف نشده است، ولی معاملات جدیدی هم انجام نشده است.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: در ساختار تحریمهای ایران تغییری به وجود نیامده است سال گذشته اقتصاد ایران با انقباض شش درصدی روبرو بود و امسال هم این انقباض ادامه خواهد داشت و میانگین تورم حدود 40 درصد خواهد بود.

وی ادعا کرد: ایران دارای مشکلات عظیم اقتصادی است و بین 15 تا 30 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در خارج از ایران بلوکه شده است، بنابراین ایرانی ها هنوز هم در حال ضرر هستند و بیش از صد میلیارد دلار آنها در حسابهای خارجی بلوکه شده است.