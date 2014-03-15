آمریکا باید یک تصمیم سخت بگیرد و خیال پردازی را کنار بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه یونان که ظهر امروز در وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: بسیار خوشوقتیم که امروز میزبان معاون محترم نخست وزیر و وزیر امور خارجه یونان در تهران هستیم که علاوه بر وزارت خارجه یونان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را نیز برعهده دارد.

وی افزود: ایران و یونان روابط بسیار تاریخی که هزاره ها را در بر گرفته با هم داشته اند. دو کشور تاریخ طولانی و ارتباطات را داشتند و در فراز و نشیب های سالیان گذشته روابط ما با یونان مثبت بوده گرچه به دلیل فشارها روابط قدری کاهش پیدا کرده است.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه زمینه برای گسترش روابط در حوزه های مختلف وجود دارد اظهار داشت: در این مذاکرات در خصوص مذاکرات هسته ای، بحران سوریه و مسایل دو جانبه و همچنین روابط اقتصادی و همکاری های کنونی و آینده ایران و یونان در زمینه های انرژی، گاز، پتروشیمی و سایر همکاری ها گفتگو کردیم.

ظریف گفت: ایران و یونان می توانند دروازه ای برای ورود به اروپا و ارتباطات گسترده داشته باشند. گفتگوها زمینه فعالیت های خوب را فراهم می کند. البته وارد رشته پیشنهادات عملی نیز شده ایم تا روابط را گسترش دهیم و بسیار خوشحالم که شروع خوبی برای گسترش روابط دولت و دو ملت است.

وی همچنین تصریح کرد: این روابط می تواند به نفع دو کشور و صلح و ثبات در منطقه باشد و بار دیگر ضمن خوش آمد گویی به وزیر امور خارجه یونان امیدوارم سفر دیروز وی به اصفهان خوب بوده باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که آیا سفر اخضر ابراهیمی به تهران را تایید می کنید، اظهار داشت: می دانید که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته که بحران سوریه تنها از مسیر سیاسی قابل قبول است و در این زمینه همواره به تلاش های معقول و منطقی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی که همواره باید توسط مردم سوریه اتخاذ شود و دیگران آنها را در این راه کمک کنند، کمک کرده است.

وی ادامه داد: لذا وقتی آقای اخضر ابراهیمی ابراز علاقه کرد برای مشورت با مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ایران سفر کند، مانند دفعات گذشته و برخلاف برخی همسایگان که از پذیرفتن ایشان خودداری کردند ایشان را با روی گشاده پذیرفتیم.

ظریف گفت: بنده ایشان را دعوت کردم و ایشان فردا بعدازظهر به تهران سفر خواهند کرد. روز دوشنبه قبل از ترک تهران برای مذاکرات با 1+5 با آقای ابراهیمی گفتگو خواهم کرد و دیگر مسئولین نیز در سطح مناسب با ایشان دیدار و مذاکره خواهند داشت.

وی همچنین درباره اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران در این دوره از مذاکرات باید تصمیمات سختی را اتخاذ کند گفت: دولت آمریکا برای مشکلات داخلی خود صحبت هایی می کند که مبتنی بر پیش داوری و پیش ذهنیت هایی است که خودشان دارند. آنها سال ها است که تلقین کرده اند ایران به دنبال سلاح هسته ای است بنابراین الان باید بگویم که امریکا باید تصمیم مهمی بگیرد که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: هم ما و هم آنها می دانیم که ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته ای نبوده است. ما اعلام کرده ایم که برنامه های هسته ای ما کماکان باقی خواهند ماند و صلح آمیز نیز باقی خواهند ماند. هیچ برنامه ایران تعطیل نخواهد شد و این موضوع را طرف مقابل به خوبی می داند.

وی گفت: من احساس می کنم خیلی مثبت تر و سازنده تر است که مسئولین آمریکایی به جای حرف هایی که در آینده مجبور شوند آن را تغییر دهند مانند بحث غنی سازی در مورد توافق ژنو که رد کردند و بعداً در سطوح مختلف ناچار شدند بگویند که توافق ژنو دارای غنی سازی است، صحبت هایی نکنند که بعداً ناچار شوند آن را تکذیب کنند.

ظریف گفت: اگر تصمیم سخت برای این باشد که ایران به دنبال سلاح هسته ای نباشد این تصمیمی است که قبلاً گرفته شده و ایران هیچ گاه به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نخواهد بود. ما هم در مبانی دینی و هم در ملاحظات و هم در نگرش استراتژیک خود براساس دکترینی که داشته ایم به دنبال سلاح هسته ای نیستیم. من فکر می کنم آمریکا باید یک تصمیم سخت بگیرد و آن تصمیم سخت این است که برای همیشه با واقعیات و به دید واقع نگری به قضایا نگاه کند و خیال پردازی را کنار بگذارد.