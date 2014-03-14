انتقاد امام جمعه بناب از دیدار اشتون با فتنه گران/ مقاوم سازی کشور از تمام جهات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های این هفته نمازجمعه شهرستان بناب با اشاره به اهمیت حاکم شدن روح تلاش و حرکت اقتصادی درجامعه افزود: انسان باید سعی کند با بکارگیری استعدادهای خود کمبود های خود و جامعه را حل و در راستای کمال گام بردارد.

خطیب جمعه شهرستان بناب در ادامه سخنان خود با اشاره به ادامه مذاکرات مسئولین کشورمان با گروه 1+5 خاطرنشان کرد: مذاکراتی که شروع شده چه در دولتهای قبلی و چه در دولت فعلی به فرض احتمال هرچند هم با موفقیت همراه باشد، ولی نباید چشم خود را به آنها بدوزیم. چرا که با این وضع و عقبه ای که دشمن دارد، هیچ ضمانت اجرایی ندارد و آنها همچنان دشمن ما محسوب می شوند.

حجت الاسلام باقری بنابی به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز که فرمودند«بوی صداقت در آنها دیده نمی شود»، اشاره کرد و گفت: طی 35 سال گذشته آنها را تجربه کرده ایم و امروز درلابلای مذاکرات، آنها همچنان از روی تهدید و تحریم با ما حرف می زنند و تمام گزینه های خود را به قول خودشان روی میز قرار داده اند و این حرف دشمنی است که در حال مذاکره با آن هستیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب همچنین اظهارکرد: دشمن در لابلای مذاکرات تدارک فتنه را برای ما می بیند و دنبال یارگیری علیه نظام جمهوری اسلامی هستند؛ آن هم در اولین سفر فرستاده خود به ایران.

باقری بنابی ادامه داد: چقدر احمق و نادان هستند! فکر می کنند ایران هم مثل اکراین یا لیبی است! آنها اشتباه فکر می کنند.

وی با محکوم کردن اقدام کاترین اشتون در ملاقات با برخی فتنه گران در سفارت اتریش گفت: آنها برای تدارک و زمینه سازی آشوب به ما نزدیک می شوند.

امام جمعه بناب همچنین ضمن محکوم کردن سکوت مجامع بین المللی به اصطلاح حقوق بشر در قبال کشتار مسلمانان در سراسر جهان تأکید کرد: خانم اشتون باید با حضور در مزار شهدای سراسر کشور صدها شهید آرمیده در گوشه و کنار را ببیند و هزاران معلول و جانباز شیمیایی را دراین کشور ببیند و بعداً در مورد حقوق بشر حرف بزند.

حجت الاسلام باقری بنابی یادآور شد: آیا صدها هزار جوان که در مزار شهدا آرمیده اند، بشر نبودند؟! آیا خیل زیادی از پدران و مادران و فرزندان شهدا که هنوز چشم انتظار فرزندشان هستند، بشر نیستند؟! به نظر شما بشر فقط تعدادی افراد فتنه گر هستند که خائن کشورند و قبل از حضور شما درکشور قرار ملاقات گذاشتند تا ازآنها تفقد کنید.

وی سپس از مقام معظم رهبری بعنوان یک ذخیره گرانبها که خداوند در اختیار ما گذاشته است، یاد کرد و گفت: دولت و آحاد ملت باید یقین بدانند که اطاعت از ولی الهی تنها رمز و عامل موفقیت و پیروزی ما درمقابل دشمنان است. لذا اوضاع را درک کنیم و علیرغم اینکه با مذاکرات مخالف نیستیم، ولی بدانیم که از آنها برای ما هیچ نجاتی نخواهد شد.

