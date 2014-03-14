به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان در جمع اساتید بسیجی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به وضعیت کشور قبل از انتخابات ریاست جمهوری و فشار تبلیغی و اقتصادی دشمنان کشور برای وادار کردن ایران برای مذاکره با آمریکا خاطر نشان کرد : تعدادی در داخل کشور خواسته یا ناخواسته اینگونه تبلیغ می کردند که تنها راه حل مشکلات مذاکره با آمریکاست.

روحانی خود را به عنوان حلال مشکلات معرفی کرد

عضو هیئت ریسه مجلس شورای اسلامی افزود : در این فضا بود که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دکتر روحانی بهتر از سایر کاندیداها توانست خود را به عنوان حلال مشکلات مردم به جامعه معرفی کند.

دهقان اظهار داشت : به نظر من کلیدی ترین شعار آقای روحانی این بود که "باید سانتریفیوژ ها بچرخد و زندگی مردم نیز بچرخد" و این در واقع این تعهد را ایجاد کرد که ایشان می خواهد علاوه بر حل مشکلات ایران با غرب و رفع تحریم ها ، مشکلات اقتصادی را نیز حل و برطرف نماید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اساتید بسیجی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت : این دولت اگر بخواهد موفق شود به سه موضوع که خواسته اصلی مردم است باید توجه کند و اگر دولت به این سه موضوع دقت نماید و اهتمام خود را صرف آنها نماید روز به روز بر محبوبیتش افزوده می شود و الا ممکن است جایگاه خود را در بین مردم از دست بدهد.

دهقان تصریح کرد : اولین خواست مردم بهبود زندگی آنان و رونق اقتصادی است که آقای دکتر روحانی در ایام انتخابات بر آن تأکید کردند.

دولت کار قابل توجهی برای رونق اقتصادی انجام نداده است/اقتصاد مقاومتی به کمک دولت آمد

وی اظهار داشت : در این چند ماه گذشته دولت تقریبا کار قابل توجهی برای رونق اقتصادی نکرده است و رویکرد اصلی دولت در این چند ماه ، مذاکره با 5+1 و آمریکا برای رفع تحریم ها و عادی سازی روابط با غرب بوده است.

نماینده مردم طرقبه شاندیز و چناران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کرد : لازم است در کنار تحرک دیپلماسی همت مسئولان به سمت ظرفیت ها و سرمایه های درونی کشور باشد.

وی گفت : رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بزرگترین کمک را به دولت در راستای رونق اقتصادی و عمل به تعهدات اقتصادی رئیس جمهور و خواست مردم انجام دادند. همچنین رهبر معظم انقلاب با جمع کردن مسئولین مختلف کشور و تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی در واقع همه مسئولان کشور را برای کمک به دولت جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود زندگی مردم بسیج کردند.

دهقان بیان داشت : اگر دولت همت خود را صرف اجرای این سیاست ها کند قطعا در بین افکار عمومی محبوبتر خواهد شد و اگر خدای نکرده در اجرای سیاست های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم کم توجهی کند و تحت تأثیر برخی جریانات سیاسی وقت خود را وقف بگومگوهای سیاسی و دوقطبی کردن فضای سیاسی کشور کند قطعا ضربه خواهد خورد.

کار اشتون در جهت مخدوش کردن حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی بود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود : دومین خواسته مهم مردم از دولت صیانت از عزت و غرور ملی آنهاست زیرا هیچ ملتی حاضر نیست غرور و عزت خود بازیچه دشمنانش شود.

وی در ادامه با اشاره به سفرهای هیئت اروپایی و خانم اشتون به ایران و دیدار آنها با معارضان جمهوری اسلامی گفت : اقدام آنها مخدوش کردم حاکمیت ملی و دهن کجی به ملت ایران و دخالت کردن در امور کشور بود ولی متأسفانه وزارت خارجه و سایر مسئولاتن دولتی پاسخ مناسبی به آنها ندادند.

دهقان با اظهار تأسف از فضای انفعالی دستگاه دیپلماسی کشور در برابر بیگانگان ، افزود: در چند ماه گذشته آمریکایی ها مدام کشور ما را تهدید نظامی کرده اند و بارها جملات تحقیر آمیز که شایسته خودشان است علیه ملت ما و کشور به کار بردند.

4 میلیارد دارایی آزاد شده حدود 1 درصد اعتبارات سالانه است

این نماینده مجلس افزود: در موضوع سبد کالا معاون وزیر خارجه آمریکا اینگونه به دنیا القا کرد که مردم ایران گرسنه بودند و با آزاد کردن مقدار اندکی از دارایی های ایران زمینه ای فراهم شد تا دولت ایران بین فقرا مواد غذایی توزیع کند این در حالی است که همه 4 میلیارد دلاری که از دارایی خودمان آزاد شده است حدود یک درصد اعتبار سالانه کشور بیشتر نیست.

وی افزود : در برابر این رفتار تحقیر آمیز آمریکا ، تقریبا دستگاه دیپلماسی ما منفعل عمل کرد.

دهقان تأکید کرد : وفتی رئیس جمهور آمریکا ما را تهدید می کند این در همه دنیا پخش می شود و تکرار این تهدیدات ما را در چشم جهانیان خار می کند و دولت باید در برابر این رفتار امریکایی ها موضع روشن و در خوری داشته باشد.

یک جریان بی اعتقاد به دین و ارزش های دینی دوباره زیر پرچم اعتدال جان گرفته است

این نماینده مجلس تصریح کرد : موضوع سومی که مردم از دولت خود انتظار دارند این است که آنها از دینشان صیانت نمایند و اجازه ندهند که جریان خزنده و وابسته به دشمن هر از چندگاه در مطبوعات دین آنها را به سخره بگیرند.

وی گفت : در این چند ماه گذشته یک جریان بی اعتقاد به دین و ارزش های دینی دوباره زیر پرچم اعتدال جان گرفته است و رفتار آنها دقیقا همان رفتاریست که در دوران هشت ساله اصلاحات و در زیر آن پرچم انجام می دادند و آن شکستن حرمت ارزش های دینی بود.

دهقان با اشاره به هجوم این جریان به احکام قرآن و سایر مقدسات از جمله غدیر ، تأکید کرد : این اقدام که زیر پرچم دولت اعتدال صورت می گیرد نگرانی علما و مراجع و متدینین جامعه را در پی داشته است و اگر این رفتارها ادامه یابد خوشبینی و اعتماد علما و روحانیون نسبت به دولت به بدبینی تبدیل خواهد شد و این به ضرر دولت است.

نماینده طرقبه شاندیز و چناران ضمن پاسخ به سوالات اساتید بسیجی داشنگاه فردوسی در خصوص نقش مجلس در جلوگیری از برخی رفتارهای دولت افزود : این دولت انرژی زیادی ندارد به همین دلیل ما ضمن اینکه نسبت به ایرادات دولت بی تفاوت نیستیم سعی کرده ایم در آغاز دولت اولا ، فضای کشور را دوقطبی نکرده و التهابات سیاسی که در این در این زمان برای کشور مضر است را بر کشور حاکم نکنیم و ثانیا بنای نمایندگان مجلس بر این است که انرژی و پتانسیل این دولت فقط برای حل مشکلات معیشتی مردم و حرکت به سمت مقاوم سازی اقتصاد صرف شود.

برخی با دو قطبی کردن فضا می‌خواهند ناکامی ‌های دولت را به گردن دیگران بیاندازند

وی تصریح کرد : البته متأسفانه برخی از عناصر دولتی بر اثر اشتباه به دنبال این هستند که با سیاسی کردن و دوقطبی کردن فضا ناکامی های احتمالی خود را به گردن دیگران بیاندازند.

دهقان تأکید کرد : در هر زمانی ما یک دولت بیشتر نداشته ایم و مشکلات این کشور را هم باید این دولت برطرف کند. اقتصاد مقاومتی را باید دولت انجام دهد و رسالت ما نیز در راستای حل مشکلات کشور و بهبود اقتصاد کمک به همین دولت است مشروط بر اینکه این دولت خودش در همین راه حرکت کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد : اگر دولت به این سه خواسته مهم مردم که رونق اقتصادی ، صیانت از دین مردم و رعایت عزت و غرور ملی توجه کندو با صداقت گزارش کار خود را به مردم بدهد و در برابر نقد دیگران خویشتن دار باشد و همچنین وقت و انرژی خود را صرف مسائل سیاسی نکند حتما در بین مردم محبوبیت بیشتری خواهد یافت.