حضرت زهرا(س) الگوی کامل حجاب و عفاف/ زنی که به الگوی بی نظیر تاریخ بدل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت زهرا(س) الگوی بی نظیر و بی بدیل عالم خلقت است که شهادت وی در تاریخ اسلام، یکی از لکه های ننگین ستمکاران و دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت به حساب می آید.

شهادت حضرت زهرا(س) را 75 تا 95 روز پس از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) ذکر کرده اند به همین خاطر شیعیان و ارادتمندان به این بانوی بافضیلت، فاطمیه اول و دوم را به اقامه عزا پرداخته و در سوگ مادر سادات به سر و سینه می زنند.

اما فاطمیه امسال تفاوت مهمی با فاطمیه سال های گذشته دارد و آن تقارن این مناسبت غمبار با ایام عید نوروز است که مردم متدین و انقلابی ایران در سوگ حضرت زهرا(س) به برپایی مجالس روضه و عزاداری خواهند پرداخت و حرمت این ایام را حفظ خواهند کرد.

پیام حضرت زهرا(س) حفظ کرامت و جایگاه زن بود

حجت الاسلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) اظهار داشت: دين مبين اسلام الگوها و شاخص‌ هاي ‌متعددی ‌ارائه داده و انسان ها را به پيروي از سيره عملي و نظري آنان دعوت کرده است و انسان با ایمان با تاسي از سيره این شخصیت ها می تواند راه نجات و سعادت خود را طي کنند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: در شرایط کنونی مردم دنیا تشنه داشتن الگویی عملی در زندگی خود هستند و مایلند در جهانی که عاری از اخلاق و آراستگی های اخلاقی است افراد شاخص را سرلوحه خود قرار دهند و حضرت زهرا دارای ویژگی ها و خصوصیات ارزشمند اخلاقی و والایی است که اگر بتوان سیره حضرت را بخوبی برای مردم جهان ترسیم کرد الگوی بسیار مناسب و عملی در زندگی بانوان جهان خواهد شد.

وی ادامه داد: مقام سيادت و برتري حضرت زهرا(س) به خاطر فضايل الهي و انساني است که در وجود آن حضرت جمع شده است به طوریکه تمام ملاک ها و ارزش هايي که سبب برتري انسان است به صورت يک جا در وجود شريف آن حضرت محقق است.

این کارشناس مذهبی با اشاره روایتی از پيامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه فاطمه پاره تن من است عنوان کرد: این روایت به این معنی است که کمالات و سجايائي که در وجود پيامبر(ص) هست همه در وجود حضرت فاطمه زهرا(س) جمع شده است و آن حضرت آينه تمام نماي رسول خدا(ص) است.

تأکید مراجع عظام تقلید به پاسداشت ایام فاطمیه

این مسئول بیان داشت: تبیین مقام و شخصیت آن بانوی بزرگوار از درک و فهم بیرون می باشد ولی آنچه مسلم است آنکه ایشان از بزرگترین واسطه های فیض الهی بود و شیعه و پیروان ولایت، مدیون جهاد و مبارزه ایشان در راه دفاع از امامت و ولایت هستند، لذا بزرگان و مراجع شیعه همواره برافراشته نگهداشتن پرچم فاطمیه و الهام گرفتن از مکتب حیاتبخش حضرت زهرا(س) تاکید کرده اند.

وی گفت: حضرت فاطمه(س) در طول زندگي كوتاه خود به عنوان دختر، همسر و مادر در شرايط و موقعيتهاي مختلف برخوردهاي بسيار آگاهانه و هوشمندانه ‌اي داشت و همواره ياوري بي ‌همتا براي حراست از ارزشهاي اسلامي بود.

غلامی تأکید کرد: ترويج حجاب و صيانت از كرامت انساني زنان از پيامهاي الگوي رفتاري حضرت فاطمه زهرا(س) است كه بايد زنان مسلمان به ويژه زنان ايران به آن توجه داشته باشند و در جامعه امروز كه تمام زنان هر كدام به نحوي در جامعه مشغول به كار و فعاليت هستند با حفظ ارزشها به فعاليتهاي خود ادامه دهند تا حرمت و احترام زن در جامعه حفظ شود.

این فعال فرهنگی گفت: حضرت زهرا(س) الگوی مردان و زنان مسلمان است و همگی به آن افتخار می كنند و این الگو بودن، هدف دار بودن زندگی را معنی می كند، حركت در مسیر حضرت زهرا(س) انسان را از بی بصیرتی و بی هدفی نجات داده و مایه سعادت دنیا و آخرت می شود.

حضرت زهرا(س) بزرگترین الگو برای زنان ایرانی است

حجت الاسلام حسن منتظری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضرت زهرا(س) در زندگی فردی و نیز زندگی اجتماعی می توانند بهترین الگو برای بانوان باشند، ایشان بهترین نمونه همسرداری، صبر، تقوا، ولایتمداری و حق طلبی هستند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک حضرت فاطمه (س) را الگوی زن ایرانی دانست و گفت: زنان ایران باید مطالعه و بررسی بیشتری را در خصوص سیره زندگی این بانوی بزرگ جهان اسلام انجام دهند.

وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) از نظر حسب و نسب دارای درجات رفیعی بوده و نمی توان خانمی پیدا کرد که اینقدر از نظر نسب، والا و نورانی باشد، ایشان پدری داشت مانند پیامبر اکرم(ص) که خاتم الانبیاء بود، پیغمبری که همه پیامبران به وجود او افتخار می کردند، وجود مبارکی که خداوند متعال به او افتخار می کند و نظیرش در عالم به وجود نیامده و نخواهد آمد.

منتظری اضافه کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) به واسطه تقوا، عبودیت و مجاهدتهای بسیاری که در راه خدا انجام داد، توانست در عرصه هستی به مقام والایی دست پیدا کند و لازم است که دختران و بانوان جامعه اسلامی نسبت به این موضوع توجه ویژه ‌ای داشته باشند.

این کارشناس مذهبی عنوان کرد: ایشان از بزرگترین واسطه های فیض الهی بود و شیعه و پیروان ولایت مدیون جهاد و مبارزه ایشان در راه دفاع از امامت و ولایت هستند، لذا بزرگان و مراجع شیعه همواره برافراشته نگهداشتن پرچم فاطمیه و الهام گرفتن از مکتب حیاتبخش حضرت زهرا(س) تاکید کرده اند.

وی بیان داشت: همه تعاریف و تعابیر رسول اکرم(ص) از حضرت زهرا (س) نشات گرفته از شخصیت والای حضرت فاطمه(س) و جایگاه ویژه آن حضرت نزد خداوند سبحان است و فاطمه(س) کسی بود که پیغمبر در وصفش فرمود فاطمه نورچشم من است و همه ما باید به وجود چنین شخصیتی افتخار کنیم و محبت و دوست داشتن فاطمه بر همه ما لازم است.

منتظری گفت: بدون شک بانوان و زنان با الگو گیری از شخصیت هایی نظیر حضرت زهرا(س) می توانند در بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی مصون بمانند به همین خاطر باید به سیره این انوار الهی توجه بیشتری صورت گیرد.

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گزارش از فهیمه سادات محمودی