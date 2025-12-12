به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رفعتی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه، با اشاره به نقش زنان در انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی بخش بزرگی را مدیون زنان جامعه است.

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اینکه امروز رنگ و بوی انقلاب‌ها تغییر کرده و زنانه شده است، گفت: شعار زن، زندگی و آزادگی در پی حذف مفاهیمی چون غیرت، ناموس، مادر مقدس و خانواده مقدس است.

حجت‌الاسلام رفعتی از جایگاه والای حضرت زهرا (س) گفت و اظهار کرد کرد: فاطمه زهرا (س) الگویی بسیار والایی است؛ شخصیت امام زمان (عج) شخصیت که مهمی است و همه انبیا و اولیا در تلاش برای افتخار دیدن او بودند. این امام بزرگوار با چنین جایگاهی، سبک زندگی خود را برگرفته از حضرت زهرا (س) می‌داند.

وی افزود: امام زمان (عج) خود می‌فرماید: روش زندگی من همان روش زندگی فاطمه زهرا (س) است.

کارشناس مسائل مذهبی با بیان اینکه حجاب مانع پیشرفت نیست افزود: حجاب تضمین و ایمنی مسیر ترقی است. انسان می‌تواند پله‌های ترقی در عرصه‌های مختلف با حجاب طی کند.

وی با اشاره به روایت پیامبر اکرم (ص) درباره حضرت زهرا (س) ادامه داد: حضرت محمد (ص) فاطمه (س) را در مقابل خود نشاند در حالی که می‌گریست. حتی وقتی علی (ع) را دید نیز گریست و او را کنار راست خود نشاند که این امری موجب شگفتی اصحاب شد.

حجت‌الاسلام رفعتی از علت گریه پیامبر اکرم (ص) گفت و اظهار کرد: پیامبر (ص) می‌دانست پس از او چه بلایی بر سر دخترش خواهد آمد؛ از سقط جنین تا غصب حق و محرومیت از ارث و یادآوری مظلومیت حضرت زهرا (س) و شهادت، که این هاعلت گریه پیامبر شد.

وی با اشاره به فرمایش پیامبر در باره حضرت زهرا (س) فرمود: دخترم فاطمه سرور زنان عالم از اولین تا آخرین است. او پاره تن من، نور چشم من، ثمره قلب من، روح من و جان انسانی من است. فاطمه وقتی در محراب عبادت برای خدا می‌ایستد و همچون ستارگان در آسمان می‌درخشد.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه خداوند فاطمه را ناموس خود معرفی کرده است، گفت: خداوند به ملائک خطاب می‌کند: ای فرشتگان، به کنیز من (ناموس) بنگرید. خداوند می‌گوید شما را گواه می‌گیرم که شیعیان فاطمه (س) را از آتش در امان ساختم.