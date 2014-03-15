به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام AFC قرعه‌کشی شانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا 2015 - استرالیا درحالی روز چهارشنبه ششم فروردین‌ماه برگزار می‌شود که سیدبندی قرعه‌کشی این مسابقات اعلام شد و تیم ایران به همراه استرالیا میزبان مسابقات، ژاپن قهرمان دوره گذشته و ازبکستان در سید یک قرار گرفت.

سیدبندی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به این شرح است:

سید A: استرالیا، ایران، ژاپن و ازبکستان

سید B: کره‌جنوبی، عربستان‌، امارات و اردن

سید C: قطر، عراق، چین و عمان

سید D: بحرین، کره‌شمالی، کویت و تیم قهرمان چلنج کاپ 2014

یکی از اتفاقات جالب این سیدبندی قرار نگرفتن کره‌جنوبی در سید یک و حضور ازبکستان در این سید است. به نظر می‌رسد صعود ازبکستان به رتبه سوم تیم‌های برتر آسیا در رده‌بندی اخیر فیفا، عامل حضور این تیم آسیایی میانه در سید یک بوده است.

بر این اساس، در دوره گذشته این مسابقات تیم ملی ایران در مرحله گروهی با تیم‌های عراق، امارات و کره‌شمالی همگروه بود و طبق این سیدبندی ممکن است بار دیگر این 4 تیم در یک گروه قرار بگیرند. همچنین احتمال رویارویی تیم ایران با تیم‌های کره‌جنوبی و قطر در یک گروه وجود دارد. یعنی تیم‌های که در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در یک گروه قرار داشتند.

با توجه به قوانین برگزاری جام ملت‌های آسیا، تیم میزبان یعنی استرالیا به همراه تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان دوره گذشته این جام که ژاپن و کره‌جنوبی بودند، تیم قهرمان مسابقات چلنج کاپ 2012 که کره‌شمالی است، تیم قهرمان رقابتهای چلنج کاپ 2014 که چندی دیگر برگزار می‌شود، بدون شرکت در دیدارهای گروهی جواز حضور در این مسابقات را بدست آوردند.

همچنین تیم‌های عمان و اردن از گروه A، ایران و کویت از گروه B، عربستان و عراق از گروه C، بحرین و قطر از گروه D و امارات و ازبکستان از گروه E به عنوان تیم‌های برتر گروه‌های 5 گانه جواز سفر به استرالیا را کسب کردند و تیم چین هم به عنوان بهترین تیم سوم مرحله گروهی، آخرین بلیت سفر به سرزمین کانگوروها را گرفت.

شانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا که قرار است در 5 شهر سیدنی، ملبورن، کانبرا، نیوکسل و بریزبین برگزار شود، از روز 19 دی‌ماه تا 11 بهمن‌ماه سال 1393 در کشور استرالیا انجام خواهد شد.