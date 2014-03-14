تهدید مرکل به تحریم دولت روسیه/ اظهارات تهدیدآمیز باراک اوباما و جان کری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، آنگلا مرکل تهدید کرد روسیه در صورت مخالفت با گفتگو درباره بحران اوکراین، با تحریمهای اقتصادی روبرو خواهد شد.

مرکل در سخنانی در شهر مونیخ اظهار داشت باب گفتگو با روسیه درباره بحران اوکراین همچنان باز است، زیرا گفتگو بهترین راه برای خروج از این بحران است.

از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد همچنان درباره دستیابی به حل دیپلماتیک بحران اوکراین پیش از انجام همه پرسی مهم در منطقه کریمه امیدوار است.

اوباما پس از دیدار با نخست وزیر ایرلند، روسیه را تهدید کرد که مخالفت روسیه با کاهش هیمنه خود بر منطقه کریمه، عواقبی برای این کشور خواهد داشت.

جان کری وزیر خارجه آمریکا هم پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسی خود مدعی شد همه پرسی در شبه جزیره کریمه، مخالف قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی است.

وی گفت ما اصرار داریم که بگوییم شیوه بهتری برای روسیه برای حفظ منافع استراتژیک خود در اوکراین وجود دارد و ما این منافع را به رسمیت می شناسیم.

کری بار دیگر تاکید کرد واشنگتن به طور کامل از دولت انتقالی اوکراین حمایت می کند.