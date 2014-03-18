شهرام شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیشنهاد نوروزی هنرمندان به مردم برای بهتر گذراندن تعطیلات نوروزی گفت: من اصالتا شیرازی هستم بنابراین بهترین پیشنهادی که می توانم به علاقه مندان و طرفداران موسیقی ارائه دهم یک سفر پربار برای حضور در شیراز و استفاده از فضای دل انگیز بهاری این سرزمین در ایام نوروز است.

وی افزود: اگر چه شهر شیراز هم مانند دیگر کلان‌شهرها درگیر و دار زندگی صنعتی شده است اما هیچ‌کس نمی تواند منکر بهار زیبای این شهر و حتی طبیعت بیرون شهر آن باشد. فضایی که برای هر مسافری می‌تواند خاطره‌انگیزترین و بهترین سفر باشد و اتفاقا فرق نمی کند در کدام شهری از استان فارس باشید چراکه بهار دل‌انگیز استان ما شهره خاص و عام است.

این خواننده موسیقی پاپ در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: هر مسافری وقتی به استان فارس سفر می‌کند مگر می‌تواند به پاسارگاد و تخت جمشید سری نزند؟ مگر می تواند شکوه این بناهای تاریخی را از ذهن خود دور کند؟ بنایی که یادآور فرهنگ و هنر غنی این سرزمین است و می تواند در روزهای اول سال نو دستاورد جدیدی برای مسافری باشد که قبلا به استان ما سفر نکرده است.

شکوهی با اشاره به فعالیت‌های خود در سال 92 گفت: خوشبختانه سالی که گذشت سال خوبی برای من بود و توانستم با حمایت دوستان هنرمندم آلبوم «کولی عشق» را در بازار موسیقی منتشر کنم علاوه بر این برگزاری کنسرت های مختلف در تهران و شهرستان ها و چند اجرای بین المللی برای من دستاورد خوبی بود که امیدوارم این فضا در سال جدید نیز استمرار داشته باشد.

وی با تبریک فرا رسیدن سال نو به مردم ایران خاطر نشان کرد: خدا را شکر می کنم که سال 92 در کنار مردم فهیم سرزمینم سال پربار و خوبی را گذارندم. امیدوارم مردم نازنین کشورم هم سال آینده شاهد تولید آثار ارزشمند و با کیفیتی در حوزه موسیقی پاپ باشند.