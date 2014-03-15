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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

وزارت کشور تونس خبر داد:

شناسایی یک شبکه تروریستی در تونس/اعزام جوانان به سوریه هدف تروریستها

شناسایی یک شبکه تروریستی در تونس/اعزام جوانان به سوریه هدف تروریستها

وزارت کشور تونس از شناسایی یک شبکه تروریستی اعزام جوانان به سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت کشور تونس در بیانیه ای اعلام کرد که یگان ویژه مبارزه با تروریسم یک گروه تروریستی را در این کشور شناسایی کرده است که در زمینه اعزام جوانان تونسی به سوریه برای جنگ با ارتش این کشور تحت عنوان گروه های جهادی فعالیت می کرد.

در این عملیات 11 نفر از عناصر این گروه تروریستی بازداشت شدند. این گروه وظیفه آموزش، اعزام و تامین هزینه سفر جوانان تونسی به سوریه را بر عهده داشتند.

بازداشت این افراد طی یک درگیری در استان المنستیر صورت گرفت و منجر به درگیری میان اهالی منطقه و پلیس شد به طوری که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.

کد مطلب 2256566

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