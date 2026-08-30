به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در جریان حضور در این آیین، اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت برای توسعه مناطق روستایی است، مجموعه گردشگری با مساحت ۱۰ هزار متر مربع و احیای برکه آب طبیعی و تاریخی، پل معلق، کبوترخانه و باغ موزه، خدمتی در رأستای حفظ میراث طبیعی و تاریخی هلیله و ایجاد زیرساخت‌های جذب گردشگر محسوب می‌شود.

وی در ادامه توضیحات خود افزود: امروز در این روستا عملیات اجرایی مجموعه گردشگری و همچنین زمین تنیس خاکی آغاز شد، این پروژه‌ها با همکاری دهیاری شورای اسلامی روستا اجرا خواهد شد و امید می‌رود با تکمیل این پروژه‌ها شاهد تحول در حوزه گردشگری و ورزش این منطقه باشیم.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: توسعه فضاهای ورزشی و گردشگری در مناطق روستایی یکی از رویکردهای اساسی دولت در راستای ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستا است، نگاه دولت وفاق ملی به مناطق روستایی نگاهی راهبردی و مبتنی بر عدالت اجتماعی است.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی هلیله، افزود: احیای برکه‌ی تاریخی و طبیعی علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی منطقه می‌تواند به عنوان یک قطب گردشگری در بخش مرکزی مطرح شود و زمینه‌های لازم برای جذب گردشگر و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم آورد.

فرماندار بوشهر همچنین در پایان با تأکید بر اهمیت این پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: احداث زمین تنیس خاکی پاسخ به نیاز ورزشی جوانان و اقدامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی در این روستا است، این پروژه نشان از نگاه خاص دولت برای توجه به مطالبات جوانان است.

این پروژه‌ها شامل مجموعه گردشگری به مساحت ۱۰ هزار متر مربع (احیای برکه آب طبیعی و تاریخی، پل معلق، کبوترخانه و باغ موزه کره انگوری) و همچنین پروژه زمین تنیس خاکی با هدف ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و گردشگری بهبود کیفیت زندگی و ایجاد نشاط اجتماعی در روستای هلیله کلنگ‌زنی شد.

در ادامه حضور فرماندار شهرستان بوشهر در بخش مرکزی، میدان فرهنگ نیز به بهره‌برداری رسید.