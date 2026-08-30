زارع: ۲۵۰۰ میلیارد تومان پروژه هفته دولت در گناوه افتتاح یا اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در پایان مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گناوه دارای ظرفیت و مزیتهای ارزشمندی در بخشهای مختلف است و بویژه در حوزه اقتصاد دریامحور جایگاه خاصی دارد.
وی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی و اقتصادی در شهرستان گناوه افزود: در هفته دولت امسال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در بخشهای مختلف این شهرستان افتتاح و اجرایی شد که هر کدام بخشی از نیازها و مشکلات مردم را برطرف خواهد کرد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در هفته دولت امسال، بیش از یکصد پروژه عمرانی با ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار و بیش از ۲۰ طرح اقتصادی و اشتغالزا با حجم سرمایهگذاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در گناوه، افتتاح یا اجرایی شد.
دکتر زارع تصریح کرد: در بخش اقتصادی، پروژههایی در شهرک رودشور شمالی و جنوبی، سایت پرورش میگو و مرکز بهرهبرداری صنایع غذایی دریایی و چندین پروژه مهم دیگر در شهرک صنعتی به بهرهبرداری رسید که در توسعه فعالیتهای اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان نقش مؤثری دارند.
وی یادآور شد: در بخش عمرانی نیز پروژههای عمرانشهری و روستایی، طرحهای راهداری، آموزشی و درمانی و گردشگری و ...افتتاح یا اجرایی شدند که نقش مهمی در ارتقای شاخصهای عمومی دارند.
استاندار بوشهر گفت: در پایان، لازم میدانم از مردم شریف و عزیز گناوه که همیشه همراه خادمان خود هستند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم، همچنین از مسئولان شهرستان که برای خدمت به مردم و پیشرفت و آبادانی گناوه تلاش میکنند، قدردانم. امیدوارم با همین همکاریها و همدلیهای مردم و مسئولان بلکه بیشتر، شاهد روزهای بهتر و آیندهای روشنتر برای شهرستان گناوه باشیم.
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