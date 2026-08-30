۱۱ طرح عمران شهری در کاکی افتتاح و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمران شهری کاکی با تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: در دو سال اخیر اعتبارات مناسبی از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پروژه‌های عمران شهری اختصاص یافته و اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه و بهسازی شهرها دارد.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات دولت و همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر، طرح‌های مختلفی در حوزه عمران شهری کاکی اجرا شده که بخشی از آنها در هفته دولت امسال به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی تعدادی نیز آغاز شد.

فرماندار دشتی ادامه داد: دولت چهاردهم نگاه جدی و ویژه‌ای به حوزه عمران شهری و بهسازی و تغییر مبلمان شهری دارد و تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های مناسب، فضای شهری مطلوب‌تری برای شهروندان فراهم شود.

مقاتلی تصریح کرد: توسعه فضاهای شهری، بهسازی معابر و ارتقای مبلمان شهری علاوه بر ایجاد جلوه مناسب‌تر در شهر، نقش مهمی در ایجاد آرامش، نشاط و افزایش رضایتمندی مردم دارد.

وی گفت: مدیریت شهرستان از اجرای پروژه‌های عمران شهری حمایت می‌کند و تلاش خواهد شد با تخصیص اعتبارات و پیگیری‌های لازم، روند توسعه و آبادانی شهر کاکی استمرار داشته باشد.